Un rappeur américain arrêté après avoir avoué son meurtre dans ses lyrics !

Tous les détails de ces assassinats dans un son.

Nouvelle incroyable : un rappeur américain prometteur en début de carrière qui signe déjà sa propre fin. La raison ? Il vient de confesser un triple meurtre... en chanson.

Il s'appelle T Ward, de son vrai nom Troy Ward. Peu connu en France, il commençait à se faire un petit nom dans le rap game américain depuis quelques mois. Très talentueux mais surtout prometteur, il portait en lui l'espoir des jeunes talents du rap de sa contrée : l'Indianapolis. Mais malheureusement, comme beaucoup de jeunes rappeurs américains, il a grandi dans la violence, la drogue et les appels des gangs. L'homme a confessé dans l'un de ses titres avoir assassiné trois personnes. Encore plus fou, il donne même les détails en rimes de toute cette affaire. Du jamais vu !

Les faits remontent à juillet 2017, le rappeur grattait ses premiers textes et pour se faire de l'argent il est rentré dans le monde controversé de l'illicite. T Ward a eu une altercation avec trois personnes pour une affaire de trafics de marijuana. Le rappeur avait seulement 19 ans ! Les procureurs chargés de son cas ont d'ailleurs joué sa chanson nommée "I's I'm Different" pour avoir des détails des meurtres.

Chaque victime a reçu une balle à la poitrine, des coups sur le corps et à la tête. Même si le rappeur nit en bloque, tous les détails de cette chanson retrouvée sur SoundCloud relatent aux détails prêts les faits de l'incident. L'artiste a donc été incarcéré en attendant son procès. Il risque près de 180 ans de prison.