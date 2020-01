6ix9ine : Son ancien manager menace ses ennemis...

Shotti veut-il se venger de 9ine ?

Après le procès de 6ix9ine le 18 décembre dernier, tout le monde pensait que l'affaire allait se tasser mais c'était sans compter sur les exigences du rappeur ! Hier, on apprenait qu'il a fait une demande auprès de ses avocats pour purger sa peine de prison à domicile. Aujourd'hui, son ex manager, Shotti fait l'actu' ! Il aurait pris la pose pour faire une petite photo en direct de la prison et aurait lâché un message menaçant qui s'adresse à ses ennemis... Explications !

Tekashi 69 et Shotti, c'est vraiment une drôle d'histoire... Shotti était le manager artistique de 9ine, il l'accompagnait partout. Membre actif des Nine Trey Gangsta Bloods, ils étaient souvent ensemble. Mais vous connaissez déjà la chanson, pour s'en sortir, le rappeur de 23 ans a fait tomber toutes les têtes de son gang, y compris celle de son manager et acolyte, Shotti. En septembre dernier, il a été officiellement condamné à 15 ans de prison ferme pour racket. Selon certaines informations, il aurait déjà payé des personnes pour assassiner 6ix9ine à sa sortie de prison... Mais ça n'est pas tout ! Quatre mois après son incarcération, il aurait récemment envoyé une pique à ses ennemis :

"Entourage différent mais c'est toujours le Fucking Tr3yway ! Priez pour mes ennemis"

Ce message a été assemblé à une photo de Shotti entouré de deux autres hommes, sans doute des membres des Bloods. Ils portent un gros chapelet noir sur sa tenue de prisonnier. Il semble que l'ex manager de 9ine est du mal à avaler la pilule de son incarcération. La rancune ne se calme pas dans l'enfermement, il promet une vengeance un jour après l'annonce des avocats de 6ix9ine ; à savoir une nouvelle demande de libération...