Yo Gotti et Roc Nation intentent un procès au nom des détenus !

Yo Gotti et Roc NAtion se sont fortement engagés pour la défense des droits des détenus du Mississippi.

Vous le savez peut-être, si les rappeurs en font souvent des tonnes sur la prison, faisant comme si c'était la maison, qu'ils y étaient à l'aise en contrôlant le business, la vie est loin d'y être rose. Et aux Etats-Unis, les conditions de détention sont encore pires : établissements privés gérés dans un but de rentabilité, surpopulation, violence, gangs, racisme, drogues évidemment, plus tous les autres inconvénients de la vie en captivité. Et quels que soient les crimes commis par un homme, la société, si elle veut rester humaine, se doit de traiter même les pires de ses membres avec dignité. Ce qui n'est pas toujours le cas, selon Yo Gotti et Roc Nation.

En effet, le rappeur de Memphis s'est associé avec la structure de Jay-Z, et plus précisément, "Team Roc", la branche dédiée aux associations caritatives. Ils ont également appelé en renfort l'avocat Alex Spiro, pour tirer la sirène d'alarme, au sujet des conditions de vie dans les prisons de l'état du Mississippi. Ils portent plainte contre l'Etat, ainsi que contre le directeur de Pénitencier d'Etat, après le décès de 5 prisonniers pendant les deux dernières semaines. Yo Gotti a affirmé que "les conditions dans les prisons dirigées par le Département Correctionnel du Mississippi sont absolument inhumaines et anti-constitutionnelles."

Il continue : "Voir ça se dérouler si près de ma ville, Memphis, ça me dévaste. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de l'Etat du Mississippi à prendre des mesures immédiates pour régler ce problème". Les autorités, elles, déclarent que cette hausse de la mortalité est due à un regain de l'activité des gangs en prison, tandis que les documents apportés par l'avocat et Yo Gotti, eux, décrivent des équipes pénitentiaires en sous-effectif chronique avec très peu de moyens. On espère que les bonnes décisions seront prises rapidement, et que ça fera écho jusqu'en France...