Cardi B soutenue par Bernie Sanders pour son entrée en politique !

La rappeuse semble très impliquée dans la vie politique américaine et ça se ressent.

Cardi B, politicienne ? L'idée semble folle et pourtant, cette information risque de tenir. Depuis les récentes actions du président américain Donald Trump sur l'Iran, la nouvelle "queen" du rap américain est en colère contre son chef d'Etat. Toutes ces informations politiques lui donnent envie de se lancer dans le monde de la diplomatie. Elle serait même soutenue par une grosse personnalité politique. Voici les détails de cette reconversion.

Depuis quelques semaines déjà, des tensions règnent entre les Etats-Unis et l'Iran. Donald Trump avait ordonné un raid sur le territoire iranien qui a fait plusieurs victimes. Des civils sont décédés tragiquement et forcément, Twitter s'en est mêlé. Sur les réseaux sociaux beaucoup de médias américains ont annoncé une potentielle troisième guerre mondiale. Plusieurs artistes ont pris part aux débats dont la rappeuse, Cardi B. Elle a dénoncé les agissements du président : "Il met tous les américains en danger". Dans la semaine, la rappeuse est revenue plusieurs fois sur cette affaire houleuse jusqu'à l'annonce de son potentiel revirement vers une vie de politicienne ! En effet, la Bardi avait lâché : "Je pense sérieusement me mettre à la politique. J'aime le gouvernement même si je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement".

Une déclaration qui a été très bien reçu par les internautes mais aussi par le sénateur Bernie Sanders. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais Monsieur Sanders est une personnalité politique très connue aux Etats-Unis. Fort de propositions politiques, il participe activement à des émissions de débats très en vogue aux US d'où la surprise des américains quand il a annoncé soutenir pleinement Cardi B dans sa quête : "Cardi B est profondément préoccupé par ce qui se passe dans le pays (...) Elle sait ce que c'est de vivre de la pauvreté et de la lutte et ce serait formidable qu'elle nous apporte son expérience au sein de la politique actuelle". Son point de vue semble réfléchi ! De plus, ces deux personnalités se connaissent déjà. Ils avaient fait une émission ensemble où ils parlaient politique justement !

Après tout, en vue de son parcours professionnelle et financier qui de mieux pour représenter les classes populaires américaines ?