Drake, Travis Scott, French Montana, 50 Cent, Post Malone... Leurs photos d'enfance fuitent sur le Net !

Des photos qui prouvent que l'argent rend frais.

Les "baby face" sont de retour sur les réseaux sociaux ! Sur Twitter, dimanche 12 janvier, sont apparus des photos des plus gros rappeurs américains à une période où ils étaient encore innocents. Et forcément, plusieurs internautes ont partagé ces clichés magiques. Certains n'ont vraiment pas changé physiquement, d'autres sont méconnaissables. Lâchez les dossiers :

Cette partie-là est très spéciale. Déjà, Karim Kharbouch alias French Montana a pas mal fait réagir. Méconnaissable ! Le rappeur se fait clasher violemment sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout Post Malone qui a surpris les internautes. Le "glow up" de Posty est impressionnant. Parmi ceux qui n'ont pas changé, on compte Asap Rocky et Diddy : frais dans leurs jeunesses et frais avec le succès. Voyez par vous-mêmes :

Mention spéciale au petit 6ix9ine ! Tout petit, tout jeune, tout mignon. Qui aurait cru qu'un petit garçon aussi souriant allait faire partie des Nine Trey Gangsta Bloods, se serait fait arrêter par le FBI à 22 ans et aurait trahi son gang pour sortir rapidement de prison ?

Dans la partie méconnaissable, on retrouve aussi Future et Travis Scott durant leurs années "high school" (lycée). Eminem, lui, se fait énormément comparer à une petite fille via les réseaux sociaux. Il est vrai qu'on pourrait avoir des doutes... Est-ce la raison pour laquelle il s'attaque autant aux femmes du business dans ses sons ?

Le très regretté Jarad Higgins aka Juice Wrld est aussi présent dans ces photos spéciale "baby face".

En tout cas, c'est un fait : l'argent rend beau ! Et ce weekend, les internautes se sont bien marrés. Très inspirés par tous ces dossiers sortis du placard. Ils ont partagé leurs réactions. Hilarant !