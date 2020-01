Pour Cardi B, Donald Trump est un terroriste !

La rappeuse s'attaque une nouvelle fois au président américain.

Cardi B ne lâche pas Donald Trump ! La semaine dernière, la rappeuse l'avait accusé de mettre en danger tous les américains en lançant un raid en Iran. Aujourd'hui, elle enclenche la deuxième vitesse en l'insultant de "terroriste". Des propos qui ne sont pas passés inaperçu...

Une chose est sure : la rappeuse, Cardi B n'a pas sa langue dans sa poche ! La chérie d'Offset est d'ailleurs en train de nous préparer un deuxième projet qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Entre ses projets musicaux, sa vie de maman et ses apparitions en télévision, la rappeuse a tout de même trouvé le temps de défendre les intérêts des américains sur les réseaux sociaux...

Du coup, si vous ne suivez pas trop l'actualité, sachez que Donald Trump a ordonné une attaque sur Etat Islamique. L'une des plus grandes personnalités politiques, le Général Qassem Soleimani est décédé dans ce raid américain. Forcément, la population s'est mise en colère et a demandé justice. Entre temps, le conflit semble tout de même s'apaiser mais la rappeuse trouve que cette attaque américaine était totalement suicidaire et n'a pas hésité à le faire savoir sur les réseaux. Très inquiète, Cardi B songeait même à quitter les Etats-Unis pour aller habiter au Nigéria. On ignore si les propos de la rappeuse étaient réels mais son annonce fut très bien reçue par le gouvernement nigérien qui souhaite l'accueillir chaleureusement.

Ce mercredi 8 janvier au soir, Cardi B était posée chez elle tranquillement. Elle a regardé un reportage qui expliqué brièvement la crise entre les Etats-Unis et l'Iran. Très remontée contre le président après ce visionnage, la rappeuse s'est emparée de sa meilleure arme, sa bouche, pour insulter Donald Trump de "terroriste" sur son compte Instagram.

La rappeuse a perdu le contrôle en voyant des images touchantes sur son poste de télévision. En pleure, un homme iranien s'est expliqué au micro d'une journaliste : "Nous aimons les américains, mais nous détestons votre président". Un propos qui a touché Bardi au coeur. Touchée, elle a partagé ses images avec ses fans, en ajoutant : "Ils ne sont pas terroristes. Trump l'est".