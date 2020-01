Nicki Minaj : Sa statue de cire en Allemagne est... totalement foirée !

Protégez vos yeux.

Après nous avoir annoncé la fin de sa carrière musicale, Nicki Minaj a eu le droit à sa propre statue de cire au Musée Tussauds de Berlin... Une statue complètement ratée ! Voici le résultat.

Grande icône du rap américain, Nicki Minaj reste l'une des plus grandes artistes de ces dernières années. Malgré la déception de ses fans à l'écoute de son dernier projet "Queen", la rappeuse avait préparé un nouvel album. Mais en septembre, nouveau rebondissement ! Elle annonce sur Twitter vouloir arrêter la musique et se concentrer uniquement sur son mariage et sa vie de famille. Depuis, la rappeuse vit sur les réseaux sociaux mais elle évite les grosses apparitions musicales et médiatiques. Mais cette nouvelle assez "WTF" risque de la remettre sur le devant les projecteurs ! Le Musée Tussauds, connu pour ses statues de cire des plus grandes personnalités mondiales, a commandé une représentation de Nicki pour la ville de Berlin. Le final est catastrophique !

Méconnaissable ! La rappeuse a l'air d'avoir 20 ans de plus que son âge. Son visage est aminci, son nez épaté, sa moue est tout sauf sexy ! Généralement, c'est un honneur d'être façonné puis d'être dressé en statue au musée Tussauds ! Mais là, le rendu est juste catastrophique.

Ce qui a le plus fait de bruit dans cette histoire c'est la façon dont sa peau a été blanchie. La "Black Community" dénonce cet acte et ajoute même que ça n'est pas la première fois qu'un musée blanchit la peau d'une statue noire. En tout cas, cette représentation de Nicki Minaj en amuse plus d'un...

En plus d'être pas très jolie, la statue risque d'être victime de ce genre de comportements. Mais qui a l'idée de ce projet ?