French Montana compare 50 Cent à 6ix9ine

On peut dire que les deux rappeurs se sont bien occupés pendant le réveillon...

Après avoir passé le réveillon à se balancer quelques pics, nos deux amis des US, French Montana & 50 Cent ont décidés de ne pas se quitter pour le début de la décennie !

En effet, dans un post publié par French Montana, le rappeur qui était hospitalisé il y a encore quelques semaines répondait à Fifty, en utilisant l’une de ses techniques favorites : le troll.

Dans un post instagram supprimé depuis, il publiait un montage photoshopé mêlant la tête de Fifty et les tatouages du controversé 6ix9ine, qui a balancé la moitié des membres du gang des Nine Trey Bloods. Il accuse la star d’avoir acheté les droits de la vie de Tekashi 69 en déclarant en dessous de son post :

"Dis aux gens combien tu as payé pour les droits de la vie de Tekashi ! Tu pensais que je ne le découvrirai pas…" avant de rajouter "D’après les gens de la ville, tu serais un des plus gros rats de New-York. Même père même fils !!" et de finir par inviter ses fans à publier un emoji de rat en dessous de la publication.

En plus de ce post salé, French Montana enfonce le clou avec une vidéo, extrait d’un épisode de MTV Cribs. Dans ce passage, le many men se met en avant dans ‘sa’ collection de voitures de luxes, sauf que peu de temps après, des experts ont vite déterminé que ces voitures appartenaient à un collectionneur, et non au rappeur... et cela suffit à French Montana pour le qualifier de ‘fraude’.

Un échange de post interposé, comme souvent pour le producteur de la série Power. Il répondait avec un post, lui aussi supprimé depuis. Dans ce dernier, on pouvait voir "Clé Montana", le surnom donné par Fif', en train de faire de la mécanique sous sa Bugatti, pour sous-entendre que celle-ci était vieille et usée.

Un beef 100% internet qui avait commencé sur instagram deux jours plus tôt. French Montana avait publié une vidéo de lui montant dans sa nouvelle voiture, bien assez pour que 50' ne lui réponde, commentant que sa voiture était "vieille". Depuis, les deux rappeurs ne cessent de se répondre par le biais de publications, en attendant que l’un d’entre eux se décide à répondre par la musique…