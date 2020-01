Pusha T se moque de Drake après son interview !

Le plus gros clash de ces dernières années, bientôt de retour ?

L'interview de Drake semble avoir relancé beaucoup de clashs ! La semaine dernière le canadien le plus "famous" du monde avait partagé son avis sur le récente conversion de Kanye West au christianisme. Des propos qui font pas mal réagir. Parmi ces réactions, celle de son pire ennemi : Pusha T.

Drake est en train de nous faire un comeback fracassant dans la lumière ! Après avoir lâché le son "War" sur sa chaîne YouTube, on a eu le droit à une très longue interview de 2h20 où Dreezy vide son sac en se livrant totalement. Ce dernier est revenu sur son plus gros beef face à Pusha T et son ancien ami, Kanye West. Depuis le temps, aucune réconciliation n'a été possible. Mais Mister West a fait du chemin ! Il s'est converti à un christianisme très poussé, il proclame haut et fort avoir sauvé son âme. En sortant son premier album religieux, "Jesus Is Born", le rappeur était lui aussi revenu médiatiquement sur son beef avec Drake. Il avait annoncé vouloir se réconcilier avec lui. Le rappeur canadien, lui, a l'air toujours en rogne contre Kanye...

En effet, Drake a eu une réaction très crue lorsqu'on lui a demandé de réagir au nouveau style musical de Kanye West. Il avait annoncé : "(...) Je ne sais pas s'il refera de la musique profane ou pas, mais s'il me reprovoque, je lui rentrerai dedans." Encore en colère manifestement, Kanye a immédiatement réagi mais lors de ses Sunday Services. Il semble avoir peu apprécié le mot "profane". Jusqu'à là, rien de flagrant. Mais c'était sans compter sur le principal intéressé, Pusha T, qui a décidé de lâcher un petit message très particulier sur son compte Twitter :

Pour rappel des faits, Pusha T et Drake se clashaient dans des sons jusqu'à ce que Drezzy décide d'arrêter car il juge être au-dessus musicalement. Son ami, Kanye, aurait alors balancé au King Push que Drake avait un fils caché... Un gros débordement médiatique s'en est suivi.

Drake a d'ailleurs ajouté dans cette interview qu'il trouvait, en toute objectivité, que Pusha T était mauvais dans ce qu'il faisait.