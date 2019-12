Dr. Dre est l'artiste le mieux payé de la décennie

Un énorme coup pour le créateur de la marque Beats..

Ce n'est un secret pour personne, Dr Dre, en plus d'être un rappeur et producteur de talent est aussi un des plus fins businessman du game. Ce n'est pas sans raison que le magazine Forbes le classait donc lundi 23 décembre dans la catégorie des artistes les mieux payés pour la décennie passée.

Et pourtant, sans avoir sorti un seul album en plus de quatre ans, le rappeur arrive presque au milliard de dollars, 950 millions pour être précis. Bien évidemment, la majorité de cet argent provient de sa marque devenue légendaire : Beats by Dr.Dre. Une marque vendue à Apple en 2014 contre trois milliards de dollars, un excellent coup de la part de 'the pharmacy'.

Un top 10 qui est d'ailleurs trusté par les plus grands noms du hiphop. Même si Taylor Swift se classe à la seconde position avec près de 850 millions, on retrouve par exemple P.Diddy à la cinquième place avec un peu plus de 600 millions, et deux places plus bas c'est au tour de Jay-Z de venir s'imposer avec 560 millions de dollars engrangés durant la décennie. On peut clairement dire que les artistes du rap game ont la recette pour générer de l'argent !

Mais Dre a toujours eu la tête sur les épaules et sait comment rendre ce qu'on lui a donné. En 2017, il avait donné 10 millions de dollars pour la construction d'un centre d'art dans l'université de sa ville : Compton. Et même si rien n'a vraiment filtré pour le moment, le rappeur serait en plein travail pour un nouveau projet avec André 3000... On attend ça de pied ferme !