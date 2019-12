Kodak Black : même en prison, il n'oublie pas les défavorisés !

Kodak Black devient le Père Noël en direct de la prison...

Triste période pour Kodak Black ! Le rappeur s'apprête à passer ses fêtes de fin d'année en prison pour la première fois. Arrêté en mai dernier, l'artiste controversé fait preuve d'une grande générosité. Papa Kodak est de sorti pour vos cadeaux !

Malgré les débauches, noël c'est sacré pour Kodak Black ! Le rappeur de 22 ans est toujours derrière les barreaux. Il est condamné à 46 mois de prison ferme pour possession de drogues dures et d'armes à feu lors d'un festival. Le rappeur a été reconnu coupable. Mais cette descente au enfer pour l'artiste ne s'arrête pas... Il aurait tabassé un surveillant de prison, l'envoyant même à l'hôpital. Le rappeur conteste cette accusation. Il est persuadé d'avoir été drogué car il ne se rappelle pas de ses gestes. Malgré ces sombres affaires, Kodak, c'est un être qui a le cœur sur la main et ça s'est prouvé !

Selon le site "TMZ", Kodak Black vient de faire preuve (encore une fois) d'une grande générosité. Originaire du sud de la Floride, le rappeur a donné des milliers de dollars à des œuvres de bienfaisances, à des familles en situation de précarité et même à des lieux de culte dans sa vie natale pour noël. Encore plus beau, son avocat a envoyé les assistants de Kodak acheter des vélos, des poupées et autres jouets pour les enfants d'un centre nommé Paradise Day Care Center. Aussi, des cadeaux ont été distribués à des familles ayant des enfants aveugles ! Et ça n'est pas fini : tout bon chrétien n'oublie pas ses frères de l'ancien testament ! Le rappeur au grand cœur a donné 1 000 dollars pour contribuer à la construction d'une nouvelle synagogue.

L'incarcération semble lui faire beaucoup de bien ! Espérons que Kodak Black aussi passe de bonnes fêtes de fin d'année malgré sa situation actuelle.