New York donne 3,5 millions de dollars pour financer le Universal Hip Hop Museum

New York va aider à construire le premier musée au monde dédié au hip-hop.

New York a accepté de verser 3,5 millions de dollars pour contribuer à la création du premier musée au monde dédié à la musique et à la culture hip-hop. Un beau projet !

On peut dire que le Universal Hip Hop Museum a reçu un cadeau de Noël plus tôt que prévu ! Et il vient tout droit de la ville de New York. Rien que ça !

Le jeudi 19 décembre dernier, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé que l’État attribuera une subvention de 3,5 millions de dollars pour aider à construire une dinguerie. Et par dinguerie on parle du premier musée dédié au hip-hop.

"La subvention du gouverneur Andrew Cuomo témoigne de l’importance du développement culturel et économique de l'Universal Hip Hop Museum pour le quartier du Bronx et l’état de New York." a déclaré Rocky Bucano, Directeur exécutif de l’Universal Hip Hop Museum dans un communiqué de presse.

Le projet de 80 millions de dollars a été financé par l’Empire State Development et a été conçu en 2014 avec le soutien de pionniers du hip-hop comme Kurtis Blow et Ice-T. Le musée bénéficie également du soutien d’entreprises comme Microsoft et d’autres icônes de rap comme Nas et LL Cool J.

Le but ? Préserver l’histoire de la musique hip-hop mondiale du passé, présent et futur. Selon Bucano, il y aura des expositions sur les Mcs, les Djs, les graffeurs et les danseurs de break, datant des années 1970. "Le musée fait partie de la renaissance du Bronx. Le Bronx revient.", a-t-il déclaré au New York Post.



Le lieu sera inauguré en 2023, à l’occasion du 50 ème anniversaire de la culture hip-hop.