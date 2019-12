Biggie : un hommage sur les murs d'Atlanta

Un portrait de Biggie a été exposé sur un mur à Atlanta.

The Notorious B.I.G est toujours l’un des rappeurs les plus admirés dans le rap game, même après sa mort. A l’occasion du 25 ème anniversaire de la sortie de son premier album studio "Ready to Die" un concours artistique avait été organisé à Brooklyn en septembre. Et aujourd'hui, c'est à Atlanta qu'on lui rend hommage avec une magnifique fresque murale. Une énième façon de célébrer la vie et la musique de l’icône du rap partie trop tôt

Il y a quelques mois, près de 170 artistes s’étaient réunis pour rendre hommage à The Notorious B.I.G. Un concours avait été organisé par la compagnie de cigares Optimo Cigars. Le but ? Créer une illustration sur des murs qui retracent la vie et la carrière artistique du rappeur. Il y a eu deux gagnants : Hoa Hong, un professeur d’art de Seattle, et Cinque Smith, un artiste de Dayton dans l’Ohio. En septembre, l’œuvre de Hong a été exposée dans la ville natale de Biggie, à Brooklyn : Bedford–Stuyvesant. Le design de Smith a lui été présenté dans le quartier de Williamsburg, à Brooklyn également.

Mais un pas de plus a été franchi récemment. Sachant que l’influence de B.I.G n’était pas seulement à New York, la célèbre compagnie de cigares a commandé une fresque de Biggie à Atlanta. Créée par Brian Jeks Lewis, un célèbre artiste de la Caroline du Nord, l’oeuvre a été exposée à Atlanta en raison de l’amour que le rappeur avait pour cette ville.

La peinture murale est présentée vers le restaurant Banshee situé au 1271 Glenwood Av.

ll a fallu plusieurs heures à Jeks pour compléter la murale. Il a confié : "J’ai toujours considéré le portrait comme la meilleure façon de rendre hommage à un géant (…) Le faire, a été un sentiment incroyable".

Regardez cette merveille :