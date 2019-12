6ix9ine : L'une des victimes lui demande de l'argent !

Une femme victime des violences de 9ine explique en quelques mots comment le rappeur a gâché sa vie...

L'affaire n'est pas bouclée ! Le rappeur Tekashi 6ix9ine restera en prison malgré tous ses efforts pour sortir. Il est condamné à deux ans de prison ferme, cinq ans avec sursis et 35 000 euros d'amende. Et pour couronner le tout, une de ses victimes lui réclament de l'argent pour les dommages qu'il a causé... On vous dit tout !

Vous voyez Tekashi 6ix9ine écrit partout ces derniers temps, c'est normal. Le rappeur le plus coloré du game avait été arrêté par le FBI l'année passée quelques jours après la sortie de son premier album. Carton plein pour ce projet... Mais pas pour son train de vie. L'artiste avait rejoint les Nine Trey Gangsta Bloods pour financer sa musique. Le prix à payer : la drogue, les armes, les vols... Pour se sortir de prison, 9ine a décidé d'afficher tous ses anciens frères des Bloods ! Résultat : ils sont tous tombés des suites de la sanglante collaboration du rappeur avec la justice. 6ix9ine était persuadé de sortir de prison dès janvier 2020 grâce à ses confessions mais le juge ne lui fait pas confiance ! Ce mercredi 18 décembre, la sentence est tombée ! 9ine reste en prison... Mais il pourrait sortir d'ici juillet si bonne conduite. Mais les victimes de ses crimes ne comptent pas en rester là...

Pour rappel, il y a quelques jours, deux témoins travaillants en tant que publicistes avaient rédigé une lettre au juge. Ils annonçaient tous les deux être encore traumatisé par les actes de 9ine dans leur entreprise au Texas. Sa violence avait provoqué des séquelles morales sur ces deux personnes. Parmi elles, une femme âgée qui n'arrive plus à sortir de chez elle désormais. Interviewée par TMZ, cette dame lui réclame une grosse somme d'argent pour réparer ses maux :

"Je suis contente qu'il ne soit pas en famille pour noel. Vous savez où j'étais pour noel l'année dernière ? A l'hôpital ! Loin de mes enfants, de mes petit-enfants, de mes proches(...) Il ne mérite pas d'être en famille pour les vacances, comme moi je n'étais pas avec eux pour les vacances ! Il me doit beaucoup, il me doit tout, il doit tout à toutes ses victimes (...) Il doit nous rembourser nos soins, nos allers-retours chez les docteurs. Il nous doit tout ! Mes cauchemars viennent de Tekashi !"