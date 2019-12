6ix9ine : Son père annonce qu'il va le remettre dans le droit chemin !

Disparu depuis 2005, le papa de 9ine revient pour aider son fils dans cette épreuve...

6ix9ine doit être déçu... Son procès a eu lieu hier au Palais de Justice de New York. Le juge a été très ferme avec lui. Malgré ses confessions sur les Nine Trey Gangsta Bloods, malgré sa lettre ouverte sur son changement de comportement, malgré l'avis positif des procureurs sur sa libération, le juge a décidé qu'il resterait en prison pour 11 mois de plus. Le père de Tekashi, déçu, souhaite aider son fils à être meilleur. Explications.

Hier, les américains étaient à l'affût ! Le procès de Daniel Hernandez aka Tekashi 69 a enfin eu lieu. Le rappeur de 23 ans seulement avait été arrêté en novembre dernier pour trafics de drogues, d'armes et d'argent mais aussi pour agressions, violences... Bref, pour faire partie intégrante du gang le plus dangereux de New York, les Nine Trey Gangsta Bloods. 9ine aimait être un gangster mais n'était pas prêt à vivre les risques du métier manifestement puisqu'il a décidé de tout balancer sur ses collègues pour sortir de prison le plus rapidement possible... Mais c'est raté ! Le juge ne lui fait pas confiance et décide qu'il restera une année de plus en prison. Il est officiellement condamné à deux ans de prison ferme (l'année qu'il a déjà passé en prison est comptée dedans) plus 5 ans avec sursis. Sans oublier l'amende de 35 000 dollars ; très peu, lorsqu'on sait que le rappeur était condamné à 47 ans de prison ferme. Toute cette situation a plongé la famille de 9ine dans un désarroi total. Sa mère a adressé une lettre au juge qui n'a pas pu faire la différence... Aujourd'hui, c'est son père qui s'exprime sur le cette sombre affaire.

Le père de 6ix9ine a accepté de répondre aux journalistes présents devant le Palais de Justice. Il a annoncé qu'il jouerait un rôle particulièrement important dans la nouvelle vie de son fils : "Daniel (le vrai nom de 6ix9ine) a changé de vie. Il a eu de l'argent, il a eu des millions. Pourquoi a-t-il fait des choses qui n'en valent pas la peine ? Je vais rester avec lui et le redresser". Le père de 6ix9ine a peu été présent dans son éducation. Ils ne se sont pas vus depuis 2005, le rappeur avait 9 ans. Le papa rajoute : "Je suis content qu'il soit en sécurité. Dehors, ils vont essayer de le tuer à cause de tout ce qu'il a balancé... Ca me fait très peur pour lui. Il ne peut même pas se cacher son visage est connu, il a des tatouages(...). On sera là pour lui".

Un père absent qui va essayer de rattraper ses erreurs à la sortie de prison de son fils... Reste à savoir si l'artiste arrivera enfin a oublié tous ces crimes et à avoir une vie plus saine. Son ex, Sara Molina n'y croit pas du tout. Selon elle, il est et restera un manipulateur.