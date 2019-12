L'ex de 6ix9ine réagit à son procès : "pour moi ça ne change rien, il ne s'occupait jamais de sa fille !"

Sara Molina continue de débattre sur 9ine via les réseaux sociaux. Pour elle, c'est juste un manipulateur.

Enfin ! Le procès de Tekashi 6ix9ine a eu lieu hier (le mercredi 18 décembre) au Palais de justice de New York et autant vous dire que les choses ont été piquantes ! Malgré les rumeurs d'une sortie de prison imminente, le rappeur va devoir rester en prison une année de plus (si bonne conduite). Son ex petite amie avait porté plainte contre le rappeur pour agressions physiques et sexuelles. Des charges qui n'ont pas été retenues... Elle nous explique tout !

Après un an de rebondissement, le rappeur de 23 ans, Tekashi 69 a enfin été présenté devant le juge chargé de son cas. En plus de la prison, le rappeur a obtenu une "protection" de la part des procureurs après leur avoir balancé plusieurs informations capitales sur les Nine Trey Gangsta Bloods. Le rappeur et ses proches étaient persuadés qu'il allait être libéré après son procès mais le juge a été ferme : "Tu ne sortiras pas de prison aujourd'hui(...). Je pense que tu es encore quelqu'un de dangereux". La froideur du juge envers 6ix9ine n'inspire rien de bon...

Mais pour l'heure, c'est son ex petite-amie, Sara Molina qui a réagi au procès de 9ine sur les réseaux sociaux. Pour rappel des faits, la jeune femme avait été en couple avec le rappeur pendant 7 ans. Ils ont même une petite fille ensemble. Leur relation s'est très mal terminée et Sara Molina a porté plainte contre 9ine. Elle l'accuse de l'avoir violé et frappé pendant toute la durée de leur relation. Elle l'accuse également d'avoir créé une pression psychologique dans leur relation qui l'a empêché de fuir. Lui, dis tout le contraire. Il avait annoncé dans une lettre ouverte au juge que son ex l'avait trompé avec des membres des Nine Trey Gangsta Bloods provoquant ainsi dans tensions entre lui et ses confrères. Sara Molina avait d'ailleurs réagi à ses propos la semaine dernière sur un live Instagram. Elle balance : "T'es un p*tain de mytho ! T'es un malade, un pervers narcissique(...) Ce sont de fausses accusations. C'est un mythomane, il raconte que de la m**de.".

Le rappeur avait réussi à supprimer de son dossier les accusations de son ex en coopérant avec la justice dans les procès des Bloods. Sara Molina a tenu à s'expliquer :

"Qu'il soit libéré ou pas, ça ne fait aucune différence pour ma fille et moi. Ici aujourd'hui, parti demain, il n'a jamais vraiment été présent pour nous. La vie continue. Ma vie ne s'arrêtera pour personne. A la fin de la journée, j'ai toujours ma fille et je m'en occupe seule. J'ai toujours des choses à faire pour nous (...). Pour moi, il sera toujours mauvais".