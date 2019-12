Vegedream part en Côte d'Ivoire avec... Emmanuel Macron !

Un moyen de renforcer les liens entre la France et la Côte d'Ivoire...

Grosse surprise pour les internautes ! Si vous avez fait un petit tour sur Twitter ces dernières heures, vous êtes sans doute tomber sur des messages relatant ce fait plutôt surprenant... Le président français, Emmanuel Macron et le chanteur, Vegedream sont partis en voyage ensemble ! Explication.

Incroyable mais vrai ! Le chanteur qui nous a tous ambiancé sur "Ramenez La Coupe A La Maison" en Coupe Du Monde a accepté d'accompagner le président de la République en voyage dans son pays d'origine : la Côte d'Ivoire. Les deux hommes se sont connus à l'Elysée après la victoire de l'Equipe de France en 2018. Ils partiront le 20 décembre prochain et passeront deux jours ensemble.

Le but d'Emmanuel Macron étant de montrer "La force des liens culturels entre la France et la Côte d'Ivoire". Bien sûr, l'artiste, Vegedream, est originaire de la Côte d'Ivoire, il y a même passé quelques années de son enfance. Le président français veut bien évidemment montrer aux politiques ivoiriennes qu'un enfant aux origines africaines peut être un modèle de succès et de réussite en France. Il avait également convié la chanteuse franco-ivoirienne, Mata Gabin et l'écrivain, Gauz.

La stratégie du président est la même. A chacun de ses déplacements politiques, il aime amener avec lui une personnalité française qui peut "toucher" les audiences. En exemple, lors de son voyage en Chine, Emmanuel Macron avait ramené le comédien Guillaume Canet (acteur français à la renommée mondiale).

Cette visite purement politique sert à nouer des liens solides entre la Côte d'Ivoire et la France. Justement, ils rencontreront sur place le footballeur, Didier Drogba à l'occasion de l'inauguration d'un espace sportif.