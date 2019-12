Orelsan s'engage pour Médecins du monde !

Médecins du Monde intervient dans le monde entier pour soigner les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles, celles et ceux qui n’ont pas accès aux soins. Pour sa nouvelle campagne, l’association humanitaire a choisi le rappeur Orelsan pour porter haut et fort son message. Un choix de qualité qui permettra d’élargir la visibilité de cette ONG.