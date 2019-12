Kanye West et Jay-Z se sont réconciliés à l'anniversaire de Diddy !

Les deux meilleurs ennemis du rap US se sont enfin retrouvés...

Jour béni ! Ce weekend avait lieu le cinquantième anniversaire du rappeur et producteur, Sean Combs aka Diddy. Et forcément, l'artiste a invité tout le graal du rap américain dont Jay-Z et... Kanye West ! Les deux anciens frères devenus ennemis... Retour sur la réconciliation que les fans du rap attendaient !

Ce samedi 14 décembre, Diddy a soufflé sa cinquantième bougie lors d'une grosse soirée à Los Angeles. Le rappeur n'a pas manqué de convier tous les artistes et autres stars qui font la beauté du showbiz américain : Post Malone était présent, Pharrel Williams, Tyga, Beyoncé, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Cardi B, les Migos mais aussi Kanye West et Jay-Z. Vous le savez : les deux artistes étaient comme des frères. Inséparables, ils avaient collaboré ensemble sur plusieurs titres et surtout sur un album au succès planétaire, le fameux "Watch The Throne" en 2011. YE était un ami fidèle des Carter : il avait toujours défendu médiatiquement ses deux amis... Mais alors comment une amitié aussi solide a pu se détériorer au point de s'envoyer des piques pendant plusieurs années ? Leur querelle aurait commencé lorsque Kanye a officialisé sa relation avec Kim Kardashian. Selon des sources proches de Beyoncé, la chanteuse n'apprécierait pas la compagnie de Kim K. Elle l'a trouvé vulgaire (pour rappel, Kim Kardashian a connu le succès grâce à une sextape avec son ex, le rappeur Ray J) et peu digne de sa compagnie. Kanye avait par la suite accusé Jay et Queen B d'être de mauvais amis. Jay-Z lui aurait répondu de façon virulente sur plusieurs morceaux : "Kill Jay-Z", "Caught Their Eyes" et "Bam".

Après cette polémique, une nouvelle a vu le jour ! Le soutien de Kanye au président américain, Donald Trump a véritablement cassé leur amitié. Plusieurs rumeurs de disputes en interne sont remontées à la surface mais pour l'instant, très peu d'informations... Des embrouilles qui appartiendraient au passé désormais !

Une très belle surprise pour les internautes ! Au cours de la soirée, les deux rappeurs se sont serrés la main avec un grand sourire ! Ils prennent même la pause ensemble. Kanye West et Jay-Z autant tous les deux très proches de Diddy, ce dernier aurait peut-être joué un rôle dans cette réconciliation...