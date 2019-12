Nicki Minaj : Elle ne va pas arrêter la musique !

Miss Minaj clarifie la situation : elle ne souhaite prendre sa retraite...

Nicki Minaj n'est toujours pas à la retraite... Et elle ne serait pas prête de l'être. L'icône rap avait lâché une bombe en septembre dernier : elle avait déclaré vouloir arrêter la musique. La jeune femme revient aujourd'hui sur ses propos...

Depuis que Nicki est en couple avec Kenneth Petty, ça n'est plus la même femme. La "queen" du rap américain a décidé de laisser sa couronne derrière elle pour se marier et fonder une famille avec son nouveau petit-ami. L'homme avait d'ailleurs fait polémique... Ex "taulard", Kenneth Petty a été accusé de meurtre et même de viol ! Mais la rappeuse défend corps et âme son mari... Quitte à en laisser sa carrière et ses fans derrière elle.

Après cette bombe annonçait sur Twitter, elle était revenue sur ses propos en annonçant que ses dires étaient trop crus... Elle avait sous-entendu qu'elle ne partirait pas totalement. Ce jeudi 12 décembre, la star a donné une interview à "Billboard", la rappeuse s'est une nouvelle fois justifier sur son départ de la scène musicale : "J'adore la musique et interagir avec les fans, donc je ne peux pas partir complètement (...) Mais je veux m'ouvrir à d'autres opportunités dans ma vie. Je dois être une femme, pas forcément dans les médias. Je dois m'assurer d'être une personne bien équilibrée".

La réponse est là. Nicki Minaj n'est pas à la retraite mais plutôt en pause musicalement... "Quand j'ai publié ce tweet sur la retraite, je savais que j'avais des sons déjà enregistrés et qui allaient encore sortir. J'ai parlé de retraite en sachant que j'allais sortir un cinquième album". La rappeuse n'en a donc pas fini avec nous ! Mais pour l'instant, Nicki Minaj met tout "stand-by". Mais qui sait ? Peut-être que dans quelques mois (ou années), la "queen" nous ressortira un projet...