Juice Wrld était sous la surveillance du FBI !

Le rappeur s'est fait fouiller à plusieurs reprises d'où cette surconsommation de drogues inexpliqués...

Depuis dimanche dernier, le rap américain est en deuil. Juice Wrld, le jeune rappeur au talent énorme, est décédé des suites d'une overdose à l'aéroport de Chicago. L'artiste aurait consommé des drogues de façon excessive. De nouvelles informations chocs ont été révélé par le média américain "TMZ" : Juice Wrld aurait été dans le radar du gouvernement fédéral depuis quelques mois... On vous explique tout !

Un artiste montant aux US, en France, on le connaissait grâce à son carton "Lucid Dreams", Juice Wrld nous a quitté tragiquement ce dimanche 8 décembre. Ce fût un véritable choc pour le monde du rap américain et pour les fans qui lui ont adressé un dernier message sur Instagram et sur Twitter. Difficile de comprendre ce qui a pu se passer... Le rappeur s'est écroulé subitement en arrivant à l'aéroport du Chicago. Transporté à l'hôpital, son décès fut très rapidement annoncé par les médecins qui n'ont pas pu le sauver.

L'autopsie est en cours. Selon les premières analyses, Juice Wrld aurait consommé énormément de pilules et de médicaments. Un mélange et une surconsommation qui lui ont été fatal. Un choix spontané car le rappeur était en vérité sous surveillance du FBI depuis 1 mois. Les agents auraient déjà fouillé son avion lors d'un vol en destination de Sydney, en Australie. Ayant trouvé des drogues et des armes, le rappeur était sous surveillance. De passage en Californie, les chiens renifleurs auraient été lâché dans son jet privé. Le rappeur savait qu'en revenant à Chicago, il était fort probable que les autorités l'attendent pour de nouvelles fouilles. Il a donc ingurgité de fortes doses de drogues... Tragique.

Depuis l'annonce de son décès, son petite-amie a révélé médiatiquement à quel point le garçon était dépressif. Après le décès de Mac Miller pour les mêmes raisons, le rap américain se rebelle. Une grosse remise en question quant à la consommation de drogues dures est en cours...