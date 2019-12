Juice Wrld : Son ex petite-amie réagit à son décès "Il a toujours été dépressif" !

Son ancienne copine raconte son quotidien avoir l'artiste et ses mauvais démons...

Le monde du rap américain a encore du mal à le réaliser... Dimanche dernier, le rappeur américain Juice Wrld est décédé à l'âge de 21 ans. Selon les premières informations révélées par le média "TMZ", Juice aurait consommé une forte quantité de médicaments. Aujourd'hui, c'est son ex petite-amie, Alexia Smith qui réagit à son décès.

Le rap game américain est en deuil. Ce dimanche 8 décembre, Juice Wrld est décédé des suites d'une overdose à l'aéroport de Chicago. L'artiste avait fait tout d'abord une grosse crise où il crachait du sang. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Après 40 minutes d'intervention, les médecins l'ont déclaré mort. Un drame qui a beaucoup surpris sur les réseaux sociaux. Plusieurs rappeurs tels que Drake ont souhaité lui adresser un dernier message. Son ex petite-amie a également tenu à lui adresser un message sur son compte Instagram officielle. La jeune femme est extrêmement émue.

Dans une interview exclusive donnée au média "Daily Mail", Alexia Smith, l'ex de Juice Wrld, a expliqué qu'il était extrêmement dépressif : "Sa bataille contre la dépression avait affecté sa consommation de drogue(...) Même quand il avait toutes les raisons d'être heureux, il ne l'était toujours pas. C'est évidemment une maladie mentale". La jeune fille confirme donc que Juice Wrld avait de gros soucis d'addiction aux drogues dures. Elle ajoute : "Si vous avez de la famille, une petite-amie, de l'argent, vous avez le travail que vous voulez et vous n'êtes toujours pas satisfait à ce stade, votre cerveau ne fonctionne pas correctement et vous avez besoin d'une aide professionnelle". Alexia Smith dit avoir également vu de la cocaine et de la morphine a plusieurs reprises dans les mains de l'artiste parti trop tôt... A l'époque, elle ne prenait pas son addiction au sérieux et pensait que ça lui rendait service en vue de sa dépression chronique.

Aujourd'hui, la jeune fille à qui on doit l'inspiration du son "Lucid Dreams" regrette de ne pas avoir été plus direct avec lui quant à ses addictions. L'autopsie du rappeur est encore en cours ; juste avant son décès, il avait surconsommé des drogues médicales pour éviter d'avoir des soucis avec la police.