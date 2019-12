Juice Wrld : le rap américain lui rend hommage !

Chance The Rapper, Drake, Lil Nas X (...) ils ont tous souhaité lui adresser un dernier message...

Une semaine qui commence très mal ! Ce dimanche 8 décembre on apprenait le décès tragique d'une étoile montante du rap US : Juice Wrld. Le rappeur est décédé après s'être évanoui, la bouche remplie de sang lors de son arrivé à l'aéroport de Chicago. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital mais son décès a été rapidement annoncé par les médecins... Le corps du rappeur doit subir une autopsie aujourd'hui.

A seulement 21 ans, Juice Wrld nous a quitté laissant ainsi le monde du rap américain sous le choc. Beaucoup d'artistes sont décédés déjà ces dernières années : XXXTentacion, Mac Miller ou plus récemment encore Nipsey Hussle. Plusieurs noms aux textes et aux styles incroyables sont partis.

Selon la liste des premières informations données par le New York Times, le jeune Juice aurait subi une crise lors de son atterrissage. Plusieurs rumeurs quant aux addictions du rappeur ont été pointées du doigts mais rien n'est sûr pour l'instant... En tout cas, plusieurs artistes ont souhaité lui adresser un dernier hommage via les réseaux sociaux :

"Noon(...) P*tain mais à ce stade, prenez-moi avec lui ! (...) Il est pas mort, c'est pas possible ! (...) On continue à me prendre mes frères" .

"Je n'ai vraiment pas envie de faire un post comme ça là. Tu étais le pote le plus cool frère. Je me rappelle que tu as demandé à Cole de me proposer de venir à ton concert à Vancouver et je suis venu direct. Ton énergie était puissante. Le rap ne sera plus adorable sans toi. Longue vie au vrai".

"Wow, je ne peux pas le croire. Repose en paix mon frère Juice World"

"Au revoir mon frère, je t'aime frère. RIP"

"Oh mon Dieu, il se passe quoi ?!"

"Hyper triste de perdre un nouveau jeune talent dans le game. Des comportements abusifs qui mènent à des situations dramatiques et quand on ne se rend pas compte ça nous transforme en victime. Repose en paix jeune roi, ta musique vivra pour toujours".

"J'aurais aimé voir des jeunes talents vivre plus longtemps et je déteste entendre des histoires de nouvelles carrières incroyables qui se terminent aussi rapidement".

"T'avais juste 21 ans frère ! Avec plusieurs années devant toi. Cette p*tain d'info a ruiné ma journée".