Eminem clashe Mariah Carey dans un titre de Fat Joe !

Les affaires reprennent : Em recommence à provoquer Mariah Carey...

Encore un nouveau clash pour le maléfique "Slim Shady" ! La partie démoniaque d'Eminem aurait encore frappé en s'attaquant à une vieille ennemie... Mariah Carey.

Quelques heures avant la sortie du nouvel album de Fat Joe baptisé "Family Ties", ce dernier avait organisé une écoute dans les bureaux de Roc Nation à New York. Dans ce nouveau projet, un featuring était très attendu : c'est bien évidemment celui entre le rappeur Eminem et la chanteuse Mary J. Blige. Le son s'appelle "Lord Above". Forcément, un morceau où Fat Joe annonce de gros noms du monde urbain fait automatiquement sensation. Tous les fans ont hâte d'écouter le projet... Un son artistique qui va véritablement se transformer en son polémique ! Attention...

Dans ce nouveau morceau, "Lord Above", Eminem nous lâche un couplet sanglant où il clashe violemment ses anciens ennemies dont Mariah Carey et son ex-mari, le producteur Nick Cannon. Fat Joe avait prévenu que le couplet d'Em serait "le plus irrespectueux" possible ! Pour rappel, depuis plusieurs années le "Slim Shady" aimait critiqué les femmes du show-business dont Britney Spears, Jessica Simpson, Angelina Jolie mais surtout Mariah Carey.

Devenu sa meilleure ennemie, le rappeur et la chanteuse se répondaient en musique. Lui, l'insultait, elle, le critiquait et le casser de façon cru. On se rappelle bien de ce son où Mariah Carey demande à Eminem pourquoi est-il si obsédé par elle?

Et bien ça recommence ! Le rappeur aurait lâché : "Je connais Mariah ! Sa relation a du mal se terminer. Elle a fouetté son mec. Cette chatte l'a castré, elle lui a coupé ses bijoux de famille (...). Je l'ai laissé me coupet les boules avant de perdre contre toi, Nick". Un couplet assez violent où Em revient sur la rupture entre Mariah et son ancien mari. Il réitère : Mariah est une femme castratriste qui ne respecte pas les hommes... Em aime beaucoup accuser les femmes quand la relation dérape... On se rappelle de la récente polémique avec Rihanna et Chris Brown !

Nick Cannon et Eminem avaient aussi leurs différents. L'ex de Mariah a annoncé à plusieurs reprises n'avoir jamais spécialement compris le succès de Slim Shady ! En tout cas, ce couplet risque de brouiller encore plus leurs relations... A suivre donc.

