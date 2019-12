T.I. et le manager de The Game se clashent violemment !

T.I. n'a pas apprécié que Wack 100 critique Nipsey Hussle...

Gros clash entre deux gros pionniers du rap américain : le manager de The Game et T.I. ! Depuis quelques jours, les réseaux sociaux bouillonnent entre la team du manager Wack 100 qui s'attaquent à beaucoup de rappeurs et certains artistes qui réagissent à chaud à leurs propos. Explication !

Pour célébrer la sortie du dernier album de The Game "Born 2 Rap", sa team, ses potes et son manager, Wack 100 se sont réunis. Entre deux verres ce dernier a (encore) critiqué la carrière du très regretté, Nipsey Hussle : "Nips n'est pas une légende". Des mots qui ont profondément choqué l'audience dont deux grandes stars du rap... Le producteur, T.I. et le rappeur Meek Mill. Sur Instagram, ils ont défendu le travail artistique de Nispey. Une réponse qui n'a pas plu au manager de BlueFace et The Game...

Mardi dernier, Wack 100 a surenchéri. Ne supportant pas que T.I. lui donne des leçons, il l'a comparé au rappeur controversé Tekashi 6ix9ine. Pour rappel, 6ix9ine a trahi ses frères des Nine Trey Gangsta Bloods en témoignant contre eux. Le but : sortir plus tôt de prison.

"Avant qu'il y ait un 69, il y avait un T.I. !(...) Personne se mêle de mes affaires... Je m'en bats les c**illes de votre avis ! Je ne suis pas un rappeur (...). Mais ça sur ton blog!". Une grosse punchline qui fait référence à l'arrestation de T.I. en octobre 2007. En effet, le rappeur était impliqué dans de sombres affaires de trafic d'armes. Il avait été arrêté avec son manager dans un parking à Atlanta. Un parking où T.I. venait "discrètement" acheter des mitrailleuses. Les agents avaient trouvé plusieurs armes dans son véhicule et dans son domicile. Le rappeur devait écoper d'une peine de prison très lourde... Il a finalement fait qu'un an ! Le monde du rap américain l'a toujours soupçonné d'avoir secrètement coopéré avec la justice américaine pour sortir plus rapidement de prison... Comme 9ine finalement !

T.I. avait essayé de répondre de façon claire à Wack, sans l'attaquer. Il avait juste posté la définition du mot "légende" et expliquait au manager de The Game qu'être numéro 1 et vendre des milliers d'albums n'est pas le seul baromètre pour définir si un rappeur est légendaire ou non.