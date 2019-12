6ix9ine : Le procureur demande à ce qu'il soit libéré rapidement !

Les procureurs demandent au juge chargé de l'affaire 6ix9ine d'être indulgent avec le rappeur.

Le temps passe vite pour Tekashi 6ix9ine qui après un an d'emprisonnement devrait bientôt revoir la lumière du jour... Après avoir coopéré avec la justice pour faire tomber les Nine Trey Gangsta Bloods, le procureur lui-même vient de demander à ce que la peine du rappeur soit plus légère... Du jamais vu !

Le rappeur Tekashi 69 c'est un buzz fou dès la sortie de son premier album. L'artiste le plus coloré et le plus extravagant du rap game américain a fait polémique très rapidement. Il avait été arrêté par le FBI avec plusieurs membres des Nine Trey Gangsta Bloods pour racket et trafics de drogues. 6ix9ine a accepté de changer de camps et de témoigner contre son gang pour sortir plus rapidement de prison. Une stratégie qui fonctionne plutôt bien puisque plusieurs chefs d'accusations ont été mis de côté ; plusieurs affaires de violence ont été classé sans suite. Mais là, nouvelle information plutôt surprenante : le rappeur a été défendu par l'un des procureurs qui demande aux juges d'être le plus indulgent possible avec 9ine.

Selon le magazine "XXL", mercredi dernier un document judiciaire concernant Daniel Hernandez (le vrai nom de 6ix9ine) a été déposé. Les procureurs fédéraux demandent au juge chargé du dossier Tekashi de réduire sa peine en vue des informations capitales qu'il a donné sur les Bloods. Selon l'un des procureurs, 6ix9ine a parfaitement tenu ses engagements envers la justice, il a aidé aux bons déroulements des divers procès des Nine Trey. Il mérite donc que sa peine soit allégée. Ce dernier ajoute même qu'il devrait être libéré dès la fin de son procès.

Pour rappel, le rappeur était condamné à 47 ans de prison. Le juge chargé de l'affaire 6ix9ine est en droit d'abandonner totalement les charges et de libérer juste après son procès. Plus que deux semaines à attendre... Rendez-vous le 18 décembre prochain !