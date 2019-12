Aaliyah : selon Damon Dash, Jay-Z était fou amoureux d'elle !

Sortez les dossiers !

Une histoire très curieuse vient de nous être dévoilé... Avant que Jay-Z ne tombe fou amoureux de Beyoncé, le rappeur a eu un gros crush sur... Aaliyah !

Nouveau rebondissement qui risque de ne pas plaire du tout à "Queen B" ! Selon le producteur et cocréateur du label Roc-A-Fella (qu'il partage en partie avec Jay-Z), Damon Dash aurait récemment balancé des petits dossiers sur le rappeur... Il aurait beaucoup dragué la chanteuse Aaliyah, décédée tragiquement en 2001.

Pour ceux qui connaissent peu Aaliyah, elle est le symbole de toute une génération du R'n'B. Elle a véritablement bercé le monde Hip Hop dans les années 90. A seulement 22 ans, la chanteuse est décédée tragiquement après un crash d'avion. Aaliyah commençait à peine à vivre les premiers succès de sa carrière qui aurait sans doute était immense à l'heure actuelle. Aujourd'hui, Aaliyah reste et restera une puissante référence musicale qui en a inspirée plus d'une (en exemple : Beyoncé justement ou encore Rihanna...).

Dans une interview donnée à "Page Six", Dame aurait confessé que le nouveau milliardaire du rap américain, monsieur Jay-Z aurait vraiment été sur les côtes d'Aaliyah. Il était véritablement impressionné par son talent et sa beauté. "Il a essayé très fort(...) Je ne voulais pas tomber moi-même amoureux d'elle mais elle était tellement cool. Mais bon, Jay-Z et moi ont essayé vraiment. Tout le monde voulait gérer Aaliyah". Une vieille petite rancoeur amoureuse ? En tout cas, Dame maintient. Il y avait une petite idylle entre la chanteuse et lui avant son accident tragique. Ce dernier rajoute même qu'il n'aimait pas Aaliyah pour sa célébrité mais plutôt parce que c'était une fille intelligente et drôle avec qui il a partagé beaucoup de discussions.

Des informations qui font déjà beaucoup parler ! D'ailleurs, si vous souhaitez écouter les titres de la chanteuse, ils seront bientôt disponibles dans plusieurs plateformes de streaming musical. Rendez-vous en fin janvier !