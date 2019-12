6ix9ine : Des membres de Nine Trey condamnés à de grosses peines à cause de lui !

Le rappeur continue de faire couler plusieurs de ses collègues...

A l'approche de son procès, les nouvelles sur Tekashi 6ix9ine fusent ! Le rappeur a fait tomber beaucoup de membres des Nine Trey Gangsta Bloods au nom de sa liberté. Et parmi eux, l'un des plus gros monstres de gang, Aaron "Bat" Young, qui vient d'être condamné à une lourde peine... Attention, nouveau rebondissement !

Vous le savez tous : 6ix9ine n'a pas supporté l'enfer de la prison. Ce dernier a donc décidé de coopérer avec le FBI en donnant de lourdes informations sur les Bloods. Avec ses dires, beaucoup de têtes sont tombées, beaucoup de têtes sont en train de tomber et c'est le cas de Aaron "Bat" Young. Cet homme a activement travaillé pour les gangs. Ancien confrère de 9ine, son nom apparait dans de sombres affaires de meurtres, Aaron est également impliqué dans les plus grosses histoires de trafic d'héroine et de fentanyl. Ce dernier avait d'ailleurs plaidé coupable lors de son procès en avril dernier pour les trafics de drogues. Pour rappel, depuis quelques années, en Amérique du Nord, le FBI voue une véritable guerre aux trafiquants de "fentanyl". Cette dernière est une pilule extrêmement puissante. A la première utilisation, elle peut vous être fatale.

Mais là, de nouveaux chefs d'accusations sont apparus : ce gangster et ses potes vendaient de la "fentanyl" en vaporisant du vinaigre dessus pour donner l'impression d'héroine. Pour rappel, Aaron avait fait appel en annonçant subtilement au juge qu'il avait des déficiences mentales... Une stratégie qui a peu fonctionné. Avec ces trafics frauduleux qui s'additionnent aux accusations de racket (trafics d'argent et d'objets de valeur) sans oublier de mentionner des accusations d'assassinats prémédités, Aaron en a pris pour 20 ans de prison et ses soucis mentaux n'ont pas eu raison de la décision de la justice. Selon le magazine américain "Complex", la sentence est enfin officielle. Une nouvelle tête de tombée dans la team de 9ine. Et pendant ce temps, Tekashi, lui prépare son nouvel album.

Dans deux semaines, le 18 décembre prochain, ça sera à 6ix9ine d'affronter le regard la justice. Plusieurs plaintes contre lui n'ont d'ailleurs pas été retenues grâce à ses coopérations. Le rappeur risque de se retrouver dehors très bientôt si on en croit les propos de sa petite-amie !