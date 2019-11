Jay-Z : ses lyrics dans un livre pour enfant ! Il les attaque en justice !

Le rappeur n'aime pas trop être plagié...

Information très louche ! Jay-Z aurait attaqué en justice une société australienne de livre pour enfants car elle aurait repris ses lyrics ! Le rappeur est très remonté contre eux.

A l'approche de son cinquantième anniversaire Jay-Z fait de nouveau polémique ! Le premier miliardaire de l'histoire du rap américain attaque une maison d'édition de livres pour enfants. La BBC News vient d'annoncer ce mercredi 27 novembre que les avocats du rappeur tentent une action en justice contre "The Little Homie" pour avoir utilisé son nom et ses paroles dans un petit bouquin intitulé "AB To Jay-Z".

La plainte a été déposé à la Cour Fédérale australienne (rien que ça!). Le rappeur accuse les livres pour enfants de violer sa propriété intellectuelle en utilisant les paroles de son morceau "99 Problems" extrait du projet à succès "The Black Album". Jay-Z les blâme après qu'ils aient repris son art sans l'avoir consulté. Le livre "The Little Homie" se prend de plein fouet cette plainte alors qu'il souhaitait juste s'inspirer du hip-hop pour créer un bouquin éducatif pour les enfants. Il n'est pas le seul rappeur a y figurer ! On retrouve Kanye West, Biggie ou encore Snoop Dogg. Un mélange original mais très mal perçu par l'artiste... "Si tu as des problèmes avec l'alphabet, je me sens mal pour ton fils, j'ai 99 problèmes mais mon ABC n'en est pas un" !

Selon le dernier rapport publié, l'équipe juridique de Jay a envoyé un avis demandant à "The Little Homie" d'arrêter de vendre ce produit ; c'était en 2018 mais ces derniers ont refusé. Du coup, le chéri de Beyoncé a relancé sa plainte ! Reste à savoir s'il exigera une somme conséquente au nom de son oeuvre qu'il juge volé...