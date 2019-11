Le New York Times s'attaque à Drake !

Ce quotidien accuse Drake d'avoir changé le rap en chant...

Fait incroyable ! Le lundi 25 novembre dernier, le New York Times a surpris son audience : ils ont ouvertement critiqué le rappeur canadien le plus populaire au monde, Drake !

Beaucoup de personnes ont été surprises cette semaine. Le New York Times, le quotidien le plus prestigieux des Etats-Unis en termes de véracité de l'information a publié ce lundi un article assez polémique. L'écrivain du Times, monsieur Jon Caramanica a présenté une critique sur la carrière de Drizzy. Caramanica accuse le rappeur d'être à l'origine d'une influence néfaste sur le rap américain. Il est vrai que Drake a véritablement apporté au rap son propre style, un style chantant et ambiançant. L'influence de Drake a fait que beaucoup d'artistes émergeant aujourd'hui s'inspirent de ce style urbain plus "chanté" que "rappé".

Selon ce journaliste spécialisé dans la musique, Drake est la raison pour laquelle les artistes ont désormais une vision erronée du rap. L'article a quand même un nom très poignant : "Rappers Are Singers now. Thank Drake" qui veut dire "Maintenant, les rappeurs sont des chanteurs. Merci Drake". Très cru !

Dans cet article, Jon Caramanica dénonce : "Pour notre époque, j'écris la façon dont Drake a transformé le rap en chant. Un changement que personne ne pensait qu'il fonctionnerait et maintenant, c'est devenu la norme absolue et totale(...) Drake a explosé la frontière entre le métier de deux personnes différentes. Il a également déconstruit ce que l'on attendait de chacun d'eux. Son hip-hop est fluide, non dogmatique. En continuant sur cette voix, il établit le modèle qui finira par devenir la norme de la pop mondiale". Des propos qui font énormément polémiques sur les réseaux sociaux !

Ce journaliste du Times insiste vraiment sur le fait que Drake a mélangé trop de styles en oubliant l'essence même de chacun d'entre eux. Pour Caramanica le rap est trop précieux, ça a un sens beaucoup trop engagé pour être aussi déconstruit et approché du chant. Et surprise ! Sur Twitter, plusieurs journalistes, plusieurs fans de rap et même fans de Drake ont admis que cet article avait du sens !

"Drake a le style chanteur/rappeur qui vient de Trey Songz... Mais, Nelly l'avait fait avant, Bonne Thugz aussi. En ce qui concerne l'influence... Drake a peut-être donné naissance a une vague emo chantant du rap"

"Je ne remercie pas Drake. J'ai grandi avec les sons rap et chant de Queen Latifah, Lauryn Hill, Wyclef et Pharell Williams. Donc, je ne peux pas remercier quelqu'un pour quelque chose qui est arrivé avant même que je devienne une pro du rap". Ce Tweet vient d'une journaliste spécialisée dans le rap. Elle affirme que ce mélange existe depuis très longtemps... Drake serait lui-même influencé par ce rythme.