French Montana hospitalisé d'urgence !

Le rappeur a de gros soucis de santé...

Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de French Montana ! Le rappeur vient d'être hospitalisé pour des problèmes liés au coeur. Voici les premières informations.

Le rappeur, French Montana avait préparé un nouveau projet pour ce mois de novembre. Un album baptisait simplement "Montana". Son entrée était fracassante car l'artiste d'origine marocaine avait fait polémique. La cover de son nouveau projet ainsi que le clip "Montana" étaient osés... Le rappeur avait habillé des femmes en burqa de cuissardes rouges. Une extravagance qui n'a pas forcément plu à la communauté musulmane du monde entier. Mais voilà, l'artiste doit mettre un stop à son art et ses projets puisque, selon le magazine "TMZ" jeudi dernier, French Montana aurait été hospitalisé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de San Fernando Valley à Los Angeles.

Selon les premières informations le concernant, le rappeur a eu une visite assez inattendue de policiers à son domicile. French semblait être impliqué dans une affaire de vol qualifié. Une fausse alerte apparemment... Mais on ignore encore ce qui a pu se passer mais c'est l'un des policiers qui a appelé les urgences. Interrogés par "TMZ", des proches du rappeur ont confessé qu'il souffrait depuis plusieurs mois de problèmes cardiaques.

Le rappeur de 35 ans maintenant, devrait sortir aujourd'hui mais dans la soirée. Le Montana ne souhaite pas s'arrêter là et reprendre rapidement les préparatifs de son nouvel album. Il avait sorti un gros featuring qui nous annonçait bien la couleur : le fameux "Writing On The Wall" avec Cardi B et Post Malone.