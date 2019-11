Kanye West : Il va faire les "Sunday Services" dans un club de strip-tease !

La patron d'un club new-yorkais lui a fait une proposition très sérieuse...

La folie Kanye ne s'arrêtera jamais ! Après avoir sortie son album rap gospel "Jesus Is King" il y a un mois, le rappeur continue de faire parler de lui. Entre ses phrases polémiques, sa candidature aux élections présidentielles de 2024, sa conversion au christianisme, il devrait maintenant performer dans un club de striptease de New York. Oui, c'est incroyable ! On vous explique tout.

Après s'être reconverti à un christianisme plus poussé, le rappeur Kanye West a radicalement changé. Il y a quelques mois, ce dernier a créé les "Sunday Services". Une réunion de croyant venant chanter et rapper leur foi en plein air. Mister West nous avait d'ailleurs pas mal teasé un nouveau projet de chants chrétiens qui a mis plus d'un an à voir le jour... Aujourd'hui, "Jesus Is King" est là ! Un album aux musiques gospels, un rap plus doux avec tout de même, la patte artistique de Kanye qu'on lui connait bien. Un nouvel album qui a cartonné puisqu'il s'est immédiatement retourné au top des Billboards !

La consécration pour la carrière de Kanye, c'est maintenant ! Même en changeant de registre le rappeur a su fidéliser son public, à s'ouvrir à d'autres... Mais aussi, grosse surprise, a attiré d'autres fans comme le Sapphire Gentlemen's Club de New York. Ce dernier propose à YE de faire les "Sunday Services" dans leur établissement... Jeudi dernier, ce club de striptease a rédigé une vraie demande au rappeur pour qu'il vienne performer chez eux. La raison : Kanye est un ancien addicte du divertissement pour adultes. On se rappelle des dires du chéri de Kim Kardashian, il avait annoncé qu'il était devenu accro à la pornographie et à l'érotisme très jeune. Le patron de ce club annonce avoir proposé à Kanye un concert "confessionnel" dans un nouveau lieu pris spécialement pour l'occasion.

Une offre à laquelle Mister West n'a pas encore répondu. Pour l'heure, le rappeur prépare "Jesus Is King" partie 2 avec Dr Dre !