Wu-Tang Clan : bientôt son propre parc d'attraction ?

Une info assez folle qui risque de faire parler...

News assez folle, il se pourrait bien qu'après une série sur leur histoire, un parc à thème ouvre prochainement sur l’univers du… Wu-Tang Clan.

Les Américains ont toujours la folie des grandeurs et c’est donc au tour du Wu-Tang d’avoir des projets un peu spéciaux, puisque fort de leur succès et de leur image, ils pourraient voir apparaître un parc d’attraction à leur effigie même si la date ni le nom n’ont pas encore été annoncé.

Jimmy S. Kang, le directeur commercial du Wu-Tang annonçait dans une entrevue accordée au média "Mass Live" que des négociations seraient en cours avec des officiels à Séoul, en Corée.

Avant son aventure avec le Wu-Tang Clan, Kang bossait pour quatre clubs et un label indépendant dans le Massachusetts. C’est après une réunion avec RZA et le reste de l’équipe qu’il à décidé de prendre en main le côté promotionnel et commercial du Wu-Tang.

Il déclare d’ailleurs :

"Ils sont venus et m’ont demandé de venir ici, à New-York. J’ai rencontré RZA, Freedom, Devine, Mook et Krumbsnatcha. Quand ils m’ont approché pour travailler avec eux, je ne voulais pas y croire."

Si ce parc à thème voit le jour, ce serait un exploit proche du domaine de l’irréel. De plus, ce serait la première fois qu’un groupe de rap donne son nom à un parc d’attractions.

Pendant ce temps, les fils des membres du Wu-Tang en ont profité pour former leur propre groupe. Intell, Pxwer, Sun God et Young Dirty Bastard se regroupent donc sous le nom de 2nd Génération Wu et le groupe à déjà balancé son premier single "7.O.D"

La saga du Wu-Tang Clan n’est donc définitivement pas terminée !