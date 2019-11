6ix9ine : Sa petite amie annonce qu'il sera libéré dans un mois !

La chérie de 69 vient de faire une drôle de révélation...

Tekashi 6ix9ine nous cacherait-il quelque chose ? Lundi, sa petite amie a partagé une photo très louche sur son compte Instagram officiel. Elle annonce la sortie de son chéri 9ine pour très bientôt... On vous explique tout !

Cette affaire est toujours aussi troublante ! Le rappeur controversé, 6ix9ine est incarcéré depuis un an maintenant après avoir été arrêté par le FBI. Membre actif des Nine Trey Gangsta Bloods, le gang le plus dangereux de New York, le rappeur a décidé de changer de camps en coopérant avec la justice. Tekashi 69 a décidé de confesser ses crimes. Il serait rentré dans ces histoires de gang uniquement pour financer ses projets musicaux. 9ine a aussi révélé les dessous des activités illégales des Bloods... Sa sécurité pose désormais problème mais le rappeur est heureux. Son procès a été avancé d'un mois et sa sortie devrait être imminente...

Le procès de Daniel Hernandez, de son vrai nom, devrait être prononcé le mercredi 18 décembre. Et apparemment, selon sa petite-amie, le rappeur serait dehors dans une trentaine de jour (à compter de la date de sa publication). Jade, sa "girlfriend", a partagé une photo en Instastory, la main de 9ine et la sienne en écrivant dessus "plus que 31 jours" avec un petit coeur rouge. Une information à retenir puisqu'elle montre aux fans du rappeur que le procès aurait peut-être une nouvelle fois était avancée... Aussi, cette publication laisse à penser que la date de sortie de prison de 9ine a été révélée uniquement à ses proches.

Tekashi 6ix9ine souhaitait être libre avant les fêtes de fin d'année, c'est peut-être réussi pour l'artiste ! A suivre...