Will.I.Am victime de racisme dans un avion !

L'artiste accuse une hôtesse de l'air de racisme...

Attention polémique ! L'artiste et producteur, Will.I.Am vient d'être confronté à une situation extrêmement critique à l'aéroport de Sydney en Australie : le rappeur a été victime de racisme ! Il raconte son périple sur Twitter. Voici toute l'affaire !

L'ex membre des Black Eyed Peas, Will.I.Am continue sa lancée musicale. De passage à Sydney, l'artiste a été confronté à la police après une altercation avec une hôtesse de l'air. Il explique à travers différents tweets que cette hôtesse de l'air était méprisante. Elle se serait attaquée uniquement aux personnes de couleur présentes dans cet avion.

Le rappeur annonce sur Twitter : "Je suis désolé pour mon groupe et pour moi-même. Nous avons connu un service déplorable avec une agent de bord excessivement agressive. Je ne veux pas croire qu'elle est raciste. Mais elle s'est attaquée uniquement aux personnes noires de cet avion". Quelques minutes après, Will.I.Am a posté une photo d'un agent de police à l'aéroport de Brisbane à Sydney.

"C'est ainsi qu'on a été accueilli quand on a atterri à Sydney(...) L'hôtesse a envoyé la police après moi, car je n'ai pas écouté le brief sur la sécurité, je portais un casque antibruit. Votre hôtesse de l'air raciste était plus que grossière et a fait appel à la police pour me faire des problèmes. Dieu merci, les autres passagers ont témoigné qu'elle avait dépassé les bornes. Les policiers m'ont laissé partir(...).".

Will.I.Am explique dans une série de tweet que sa seule "erreur" est de ne pas avoir entendu les dires des stewarts car il portait un casque antibruit. Il explique également être de nature poli et respectueux et que, par conséquent, il ne méritait aucunement cette agression verbale. L'hôtesse de l'air a vraiment eu des propos déplacés. Le rappeur l'accuse de racisme car elle a réitéré ce même comportement uniquement avec des personnes noires.

Le rappeur réitère en prenant les réseaux sociaux à témoin : "il n'est pas logique d'être mis sur le côté par 5 policiers car on n'a pas écouté les briefs de sécurité(...) J'ai rangé mon ordinateur portable lorsqu'elle l'a demandé. Pourquoi se sentirait-elle menacée par moi ? Qu'ai-je fait de mal ?(...)".

Malgré cette attaque public sur sa personne, Will.I.Am demande à ses fans de ne pas attaquer la compagnie, ni le commandant de bord pour se désagrément. Il refuse que son discours entraine une haine encore plus profonde. L'ex chef des Black Eyes Peas explique avoir voulu partager cette histoire avec ses fans pour combattre le racisme, mais pas par la haine.