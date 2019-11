Nipsey Hussle : BlueFace nie l'avoir critiqué !

BlueFace se défend d'avoir parlé en mal de Nip...

La polémique continue ! Après les propos chocs de Wack 100, le manager de The Game et BlueFace, sur la mort de Nipsey Hussle, le débat ne s'arrête pas là... Son artiste, Blueface aurait également dit quelques mots piquants sur le décès du rappeur... Explication !

Il y a quelques semaines, un enregistrement a fuité. On entendrait Wack 100 critiquait Nipsey. Il aurait sous-entendu que sa mort était méritée car lorsqu'on insulte publiquement une personne, il faut prendre en compte les représailles. Pour rappel, Nipsey Hussle est décédé devant son magasin de vêtements. Ancien membre actif du gang le plus dangereux de Los Angeles, le rappeur s'était détaché de toutes les embrouilles de son rang. Il aurait même essayé de convaincre les plus jeunes de ne pas rentrer dans ces guerres inutiles... des conflits entre les gangs qui lui ont valu la mort.

Après les propos surprenants de Wack 100, la rumeur dit que BlueFace aurait partagé le même avis et aurait critiqué Nip. Chose qui ne passe pas chez les proches du défunt notamment chez son ami, Killa Twan. Ce dernier a menacé BlueFace sur les réseaux sociaux : "Je vais b*iser BlueFace(...) Les mecs vous devriez fermer vos p*tain de bouche... BlueFace et Wack !!".

Les propos polémiques fusent ! Wack 100 s'était excusé mais a quand même rajouté une couche en postant une photo de lui dans une voiture rouge (le rouge étant la couleur des Bloods, le clan ennemi de Nipsey). Mais là, nouveau rebondissement dans cette sombre affaire : le rappeur BlueFace "himself" aurait dénigré le grand Nipsey ! Des accusations que le rappeur n'a pas du tout acceptées puisqu'il s'est empressé de réagir sur son compte Twitter : "Y'a des mecs qui meurent tous les jours ! Jusqu'à ce jour, je n'ai rien dit à propos de Nipsley. Vous êtes en colère contre moi... Sycooyardcryp". Le dernier mot est une référence au gang. Un tweet plus ou moins visé... Depuis que Killa Twan l'a violemment insulté et lui a proposé une confrontation pour se battre.