6ix9ine : l'un des Bloods demande une peine plus légère à cause de ses déficiences mentales !

Cette affaire ne s'arrêtera jamais...

Dans quelques semaines, le procès de Tekashi 6ix9ine aura enfin lieu. Le 18 décembre prochain plus précisément. Un procès avancé après que les avocats du rappeur de 23 ans aient demandé sa clémence. En attendant, c'est l'un de ses anciens confrères des Nine Trey Gangsta Bloods qui cherche à alléger sa peine de prison en prétextant des soucis mentaux... On vous explique tout !

Une chose à retenir cette année : le rappeur 6ix9ine qui retourne sa veste au procès des Nine Trey ! 9ine a en effet changer de camps en acceptant de coopérer avec la justice. Après avoir trahi tous ses collègues, le rappeur le plus coloré du game souhaite sortir de prison et reprendre sa carrière artistique. En attendant, Tekashi serait toujours en prison jusqu'au 18 décembre, en train de préparer des sons dans sa cellule.

Nouveau rebondissement dans l'affaire des Bloods ! L'un des anciens collègues de 6ix9ine a demandé sa clémence au juge chargé de l'affaire pour que sa peine soit écourtée. L'homme en question est Aaron Young. En avril dernier, il avait plaidé coupable à son procès : il a reconnu avoir fait partie d'une tentative de meurtre et avoir également participé à des trafics de drogues de "fentanyl" (la drogue qui a tué l'artiste Mac Miller. Une drogue très puissante).

Ce mardi 5 novembre, l'avocat de Young a envoyé une lettre au juge pour lui confesser que son client est "extrêmement prématuré" en plus d'avoir une addiction aux drogues dures. L'avocat a également raconté l'histoire d'Aaron Young. Il aurait été victime de violences physiques dans sa jeunesse de la part de sa mère, il aurait aussi eu également des soucis dans sa scolarité. Ce discours montre que Young n'est pas capable de se gérer émotionellement et que, par conséquent, il ne mérite pas une peine aussi lourde. Pour l'instant, le juge chargé de l'affaire des Bloods n'a pas encore répondu à cette lettre. Mais une chose est sure : les dires de l'avocat de Young vont devoir être prouvé.

En tout cas, la sentence de Young ne risque pas de toucher de près ou de loin la sortie de 9ine. Pressé, ce dernier aurait même signé un contrat à 10 millions de dollars avec un label de Los Angeles !