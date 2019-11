Booba tacle Lomepal sur Instagram !

Un nouvel ennemi pour le Duc de Boulogne ?

Après La Fouine, après Rohff, après Sinik, Kaaris, Angèle, Damso et même Michel Sardou, Booba a une nouvelle cible : Lomepal. Lundi soir, les internautes ont eu la surprise de découvrir une photo pour le moins "naturel" du rappeur et chanteur, Lomepal. Une publication Instagram qui a pas mal fait réagir... Mais c'est le commentaire du Duc de Boulogne qui a été le plus surprenant... Explication !

Lomepal a fait trembler Instagram lundi dernier ! Le rappeur parisien a posté une photo de lui tout nu sur une moto pour s'autoféliciter du succès d' "Amina". Pour rappel, le 25 octobre dernier, il avait lancé la réédition de son album "Jeannine" mais en rebaptisant ses inédits "Amina". Les fans ont été au rendez-vous manifestement puisqu'il a décidé de poser sur Instagram dans le plus simple appareil. Très classe !

Une photo hilarante qui a peu plus au numéro 1 du rap français : Booba. Après que Kaaris ait annulé officiellement l'octogone, que La Fouine ait refusé de prendre sa place, Booba se cherche une nouvelle cible. Pourquoi pas Lomepal sur l'octogone ? En tout cas, B2o a commenté sa photo à sa sauce :

Autant dire que Booba ne manque pas d'humour ! Pour l'instant, ce tacle à la gorge reste incompréhensible. On ignore les intentions du Duc avec un tel commentaire. Il parle des "victoires de la musique", thème qu'il avait déjà abordé l'année passée. Rappelez-vous, Booba avait passé un gros coup de gueule contre les cérémonies de remises des prix en France mais également contre les médias français qui ne s'ouvrent pas assez au monde urbain. Il avait parlé de ses records de vente qui ne sont jamais récompensés ni même mentionnés alors que des rappeurs comme Lomepal ou encore Orelsan sont plus "respectés" médiatiquement.

En tout cas, Lomepal ne semble pas du tout mal prendre ce commentaire puisqu'il l'a même partagé en Instastory :

On voit bien que ce petit tacle ne mènera pas à un grand clash tel qu'on a pu en voir passer l'année dernière. Tant pis !