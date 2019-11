13 Block : Le clip de "Fuck Le 17" violemment critiqué par les autorités !

Un nouveau clip polémique pour les rappeurs du 93...

Mais que se passe-t-il depuis ce week-end avec 13 Block ? Vendredi dernier le groupe de rappeur de Sevran a déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux après avoir lâché le clip de "Fuck Le 17". Un clip rebelle, qualifié d'"anti-flics" qui a fait trembler les forces de l'ordre... On vous explique !

Etoiles montantes de la scène urbaine, les rappeurs du groupe 13 Block cartonnent ! Leur album "BLO" a permis aux amateurs de rap français de découvrir ses prodigues du 93. Vendredi 29 octobre dernier, le groupe a sorti la réédition de leur gros projet avec 5 titres inédits. Et bien sûr, pour accompagner cette bonne nouvelle, ils ont décidé de clipper le son "Fuck Le 17" qu'on connaissait déjà.

Dès la sortie du clip, polémique ! Signé Hugo Salgado, cette vidéo met en scène les membres de 13 Block en train d'affronter les forces de l'ordre. On démarre très fort avec un : "nique la police" très prononcé. En France, on est habitué à cette confrontation entre le monde urbain et les autorités ! Un conflit qui se fait ressentir dans plusieurs textes d'artistes... Alors pourquoi c'est 13 Block qui fait autant parler ?

Le directeur de la police nationale, Eric Morvan est tombé sur le clip manifestement puisqu'il a exigé la censure de certains couplets notamment celui de Oldpee concernant le terme "Mort aux porcs" remplacé par un bruit de chargeur dans le clip. Le directeur de la police a violemment clashé le groupe sur son compte Twitter officiel. Voyez par vous-même :

Des propos chocs qui ont été soutenu par le secrétaire d'Etat du Ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.

Un projet artistique qui provoque un déferlement de haine sur les réseaux sociaux entre les pro 13 Block et ceux qui perçoivent leurs propos comme un acte de provocation et de violence. Pour l'instant, le groupe phare de Sevran n'a pas dénié répondre à cette polémique.