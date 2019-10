T.I ne croit pas à la "cancel culture" !

T.I dit que la "cancel culture" n'existe pas.

Lors d'une interview, T.I affirme ne pas croire à la "cancel culture". Pour lui c'est une invention.

"Cancel cutlture", ce terme ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est omniprésent dans notre société actuelle. Mais qu’est ce c’est ? Cela consiste à faire en sorte qu’une personne influente (chanteur, acteur, youtubeurs, influenceurs…) soit désavouée publiquement par une grande foule de gens. Ces derniers se réunissent pour l’attaquer sans relâche. Elles l’accusent de quelque chose qui s’avère, dans la plupart des cas, être fausse. Les sujets les plus touchés ? Le racisme, le sexisme ou encore l’homophobie. On peut résumer ça en un seul mot : le harcèlement.

"Cancel" veut dire annuler en anglais. Et "annuler" quelqu’un revient à lui faire comprendre qu’il n’est plus soutenu sur le Web.

Généralement l’accusation commence sur Twitter. Le message est posté puis supprimé. Mais la foule a déjà commencé à s’acharner sur la "victime". Ce phénomène profite à ces justicier 2.0 auto-proclamé. Puisqu’étant à l’initiateur d’un buzz, ils profitent d’un coup de pouce et gagnent des followers.

Mais T.I ne croit pas à tout cela. Le juré du nouveau télé-crochet Netflix "Rhythm + Flow" affirme : "Toute cette histoire de "cancel culture", je pense que c’est faux. Comme Jay Z l’a dit, d’abord ils te détestent, puis ils t’aiment, puis ils te détestent à nouveau".

Bien que Tip a appelé à boycotter Gucci et Burberry, à la suite d’incidents racistes distincts, le rappeur ne croit pas que les gens s’en tiennent à leurs convictions.

"Vous continuerez à porter Gucci, mais vous annulerez Kanye", a-t-il dit après avoir déclaré que, bien qu’il ne soutienne pas les opinions politiques de celui qui vient de sortir son album, il le considère toujours comme un génie artistique. Interrogé sur l’hypocrisie de tout cela, celui qui vient de clasher Iggy Azalea, soutient que la cancel culture est devenue "pratique."

