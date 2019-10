Rhythm + Flow : Les derniers épisodes sont dispo sur Netflix !

Cardi B, Chance The Rapper, T.I. achèvent leur mission dans les trois derniers épisodes...

Carton plein pour le télé-crochet de Netflix, "Rhythm + Flow" ! Depuis le 9 octobre, cette émission américaine produite par John Legend est diffusée sur la plateforme de streaming numéro 1 : Netflix. Ce concours télévisé est unique en son genre car il privilégie les talents rap et HipHop. En traversant les Etats-Unis, des gros noms du rap américain tels que Chance The Rapper, Cardi B ou encore T.I. font passer des auditions à des talents inconnus.

Le show "Rhythm + Flow" a commencé il y a de ça quatre semaines. Les trois grandes stars du rap font le tour des USA pour trouver l'artiste rap de demain. Pour commencer, il y a 30 candidats potentiels à ce titre. La particularité de cette émission c'est que les coachs ne cherchent pas le meilleur artiste, la plus belle voix ou le rappeur le plus talentueux. Ils cherchent une personne qui pourra faire directement dans le commercial : vendre un maximum de disques et d'albums. Cardi B a confié chercher un ou une artiste avec de la personnalité. Une personne capable de taper directement dans le top du Billboard (le classement le plus prestigieux des US).

Ce mercredi 30 octobre 2019, les trois derniers épisodes arrivent sur Netflix ! Des nouveaux épisodes où l'on pourra voir les 7 candidats restants relever les derniers défis des coachs. Ainsi, les jurés pourront calculer leur niveau de compétences pour savoir qui remportera les 250 000$ + une place dans la tournée US RAP Caviar de Spotify.

Aussi ! A ne surtout pas manquer, les derniers candidats auront la chance de performer en duo avec des grands noms du monde urbain tels que Jhené Aiko ou encore Tory Lanez. Voici les 6 des 7 finalistes à suivre de tout urgence sur Instagram :