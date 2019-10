Une fresque gigantesque de Outkast à Atlanta !

Un fresque en honneur à André 3000 et Big Boi, so fresh, so clean !

Une fresque d'un peu plus de dix mètres en honneur au groupe Outkast habille les murs du quartier de Little Five Points à Atlanta.

Cette peinture est une reproduction des célèbres clichés du photographe Jonathan Mannion. C'est en réalité deux photographies, et non pas une photographie, prises en juillet 2000. L'artiste, qui a immortalisé plus de 300 couvertures d'albums de hip-hop, avait d'ailleurs capturé la pochette de l'album "Speakboxxx/The Love Below". Il est également l'auteur des pochettes des albums de Jay Z, Aaliyah, DMX, Eve, LL Cool J ou encore Lil Wayne, pour ne citer qu'eux.

Les deux natifs d'Atlanta, étaient les mascottes de la ville pendant de longues années. Le duo a joué un rôle essentiel dans la transition de la production hip-hop vers une place de choix, sachant qu'Atlanta domine le genre avec ses sons uniques et ses innovations audacieuses. En 2003, André 3000 et Big Boi comptabilasaient déjà six Grammy Awards dont ceux du meilleur album pour "Stankonia" et "Speakboxxx/The Love Below". Aujourd'hui, ils veillent sur le quartier grâce cette fresque faite par l'artiste streetart JEKS, de son vrai nom Brian Lewis. André 3000 lance un regard sur le quartier, épaule contre épaule avec son binôme Big Boi qui regarde également le quartier.

Les plus grands fans sont déjà venus se photographier devant la fresque noire et blanche géante qui décore le mur. Et pour l'occasion, le photographe Jonathan Mannion, a remis en vente les deux photos sur son site officiel, vous pouvez vous les procurer pour la modique somme de 300 dollars.