Kanye West : Il lâche un gros tacle à Meek Mill et s'autoproclame meilleur artiste de tous les temps !

Tacles, nouveaux projets, religion... Le rappeur dit tout.

Kanye West a enfin sorti "Jesus Is King" ! Son nouveau projet religieux fait de gospel et de rap est arrivé vendredi à 18h (heure française). Un carton plein pour Kanye qui a été streamé 36 millions de fois sur Spotify en à peine 12h ! Un record pour YE qui pour rappel, était stressé à l'idée de sortir ce nouvel abum. Une chose est sure : Ce week-end, le rappeur était de toute les discussions... Et même de toutes les embrouilles ! Explication.

Vous le savez : cette année a été marquée par le changement de vie du rappeur Kanye West. Reconverti au christianisme, le rappeur se focalise uniquement sur sa foi : il a même inventé son propre mouvement chrétien, les "Sunday Services" pour exprimer sa foi en musique. YE nous a bien fait patienter avant l'arrivée de son album. Il nous tease de la nouveauté depuis plus d'un an, a décalé la sortie de son projet plusieurs fois jusqu'au jour glorieux où enfin, "Jesus Is King" a vu le jour. Un succès fou dès sa sortie ! "Chart Data" a indiqué que 9 nouveaux sons de Kanye se retrouvent dans le Top 10 de Spotify et ça n'est pas fini... Kanye aspire à vendre 275 000 exemplaires et souhaite devenir le numéro 1 de tous les classements. Sans prétention aucune, il annonce même dans une interview donnée à "BigBoyTv" qu'il est le plus grand rappeur de tous les temps. Il se dit même meilleur artiste que Michael Jackson. Une promo haute en couleur puisque Kanye multiplie les phrases insolites et les tacles improbables. Pour rappel, la semaine dernière, il nous avait annoncé que Jésus avait guéri son addiction à la pornographie.

Vous avez bien lu : des tacles, c'est exactement le terme puisque Kanye West s'est attaqué à Meek Mill ce week-end. Dans cette même interview donnée à "BigBoyTv", il envoie une petite pique à son confrère Meek Milly sur son arrestation... Depuis que ce dernier a été arrêté, il a pris de nouveaux engagements pour soutenir la réforme du système judiciaire des USA. Kanye qui se considère être sur le chemin de la piété et de la rédemption s'est permis de juger l'engagement qu'a pris Meek Mill mais surtout juger ses choix de vie : "La culture te pousse à rapper sur des choses qui te font aller en prison, et après tu viens donner des leçons sur le système pénitencier".

Meek Mill a réagi de façon assez subtile... Il a publié une photo de lui en train de rigoler avec plusieurs de ses potes... et anciens potes de Kanye. Une façon de se moquer de la métamorphose de YE ?

Sur cette photo, vous avez bien évidemment reconnu Jay-Z, l'ancien meilleur ami de Kanye West. Ce tacle à Mill est sans doute dû au featuring qu'il a fait avec JayZ justement, où ce dernier lui a lancé une punchline : "Pas de casquette rouge (celle de la campagne de Donald Trump que Kanye porte fièrement), ne me compare Michael et Prince qu'avec YE et moi, ils te séparent quand tu as le même ADN que Michael et Prince, je ne suis pas un n*gga que tu achètes pour ta maison(...)".

Kanye West n'a pas fini de faire parler de lui : dans quelques semaines, en décembre plus précisément, il devrait encore sortir un nouvel album pour la naissance du Christ : "Jesus Is Born". Rendez-vous le 25 décembre !