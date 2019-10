Kanye West : "Un jour je serai président des Etats-Unis" !

Le rappeur YE a d'autres projets que la musique apparemment...

Kanye West ne cesse de faire parler de lui ! Annoncé depuis plusieurs semaines, l'album "Jesus Is King" devait sortir aujourd'hui, le vendredi 25 octobre. Le rappeur retarde encore la sortie du projet en nous annonçant un autre album pour décembre, "Jesus Is Born". Et à côté de ça, il s'est confié sur ses autres projets : devenir président des Etats-Unis, rien que ça...

Le rappeur le plus fou et le plus talentueux du rap américain, Kanye West fait vraiment polémique. Il est dans toutes les controverses : entre ses albums qu'on attend depuis plus d'un an et son dévouement à Donald Trump, le rappeur de 42 ans fait énormément parler de lui. Aussi, depuis un an maintenant, Kanye West s'est converti ou plutôt reconverti au christianisme. Il a même inventé ses propres rendez-vous religieux nommé les "Sunday Services". Des journées de chants chrétiens et de gospel dans la joie et la bonne humeur. Mr West continue son changement de vie et les fans intrigués tentent de suivre. Pour l'instant, Kanye a d'autre projet hormis la musique, il souhaite devenir président des Etats-Unis. Il est persuadé qu'il le deviendra un jour.

Cette semaine, Yeezy a été invité chez Beats 1, une radio américaine, pour parler de son nouveau projet "Jesus Is King". Le rappeur s'est confié sur son passé, ses anciens vices tels que son addiction à la pornographie. Aussi, le rappeur est revenu sur son amour pour Dieu. Mais le plus incroyable dans cette interview, ce sont ses propos sur sa surprenante relation avec Donald Trump. Pour rappel, une église d'Atlanta avait refusé l'argent de Kanye à cause de cette relation, justement. Le président américain ne fait pas l'unanimité chez les artistes urbains notamment chez Rihanna ou encore Cardi B. Mais manifestement, Kanye et Trump s'est une grande histoire d'amitié. Un modèle que Mr West souhaiterait reprendre en se présentant lui-même aux élections présidentielles américaines : "Il y aura un moment où je serai le président des Etats-Unis et je me souviendrai (...)".

Idéalement, les fans de YE attendent plus ses nouveaux projets plutôt que sa candidature aux élections présidentielles américaines. Kanye semble promettre des choses qu'il n'applique pas forcément... A voir !