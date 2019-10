Les Los Angeles Lakers rendent hommage à Nipsey Hussle

Dans un montage publié pour les 60 ans de la franchise

C’était l’un des matchs très attendu de ce début de saison.

Hier, pour le retour de la NBA, les deux clubs de Los Angeles s’affrontaient pour l’un des chocs de la reprise. Et la franchise de Blake Griffin et Chris Paul sont venus à bout des Lakers de LeBron sur leur parquet commun, 112 à 102. Une première balle de côté pour les Clippers dans la bataille de Los Angeles.

Et pour cette nouvelle saison de NBA, les Lakers ont décidé de rendre hommage au défunt Nipsey Hussle, le rappeur mythique de Los Angeles, décédé en 2019 dès suite d’une fusillade devant son ancien magasin de sapes « The Marathon Clothing ».

Dans un montage diffusé sur les réseaux sociaux, l’on peut entendre l’un des morceaux de Hussle, “Grindin’ All My Life”, extrait de son album « Victory Lap », un montage en honneur aux 60 ans de la franchise, l’une des plus vieilles de NBA à ne pas avoir changé de nom, tout comme les Boston Celtics.

Dans ce visuel d’une minute trente, narré par James lui-même, l’on peut voir le franchise-player des Lakers et Anthony Davis, la nouvelle recrue intérieure mais aussi des anciennes stars tel que le légendaire numéro 24 de L.A : Kobe Bryant, ou encore Shaquille O'Neal, ancien monstre en NBA et rappeur à ses heures perdues.

Bien sûr, la période du « show-time » des années 80 à 90 est aussi mise en avant dans ce montage, avec des highlights des meilleures actions de Magic Johnson ou James Worthy.

Un retour sur les heures de gloire de la franchise qui comptabilise plus de 16 titres, avec des fans toujours aussi attachés à cette équipe depuis le Great Western Forum, ancien stade remplacé par le Staples Center en 1999. Le tweet est disponible juste en dessous.

L’on pourra surement entendre de nouveaux hommages de la part des franchises de Los Angeles au regretté Nipsey Hussle durant la saison, même si évidement, on connait les liens qui unissaient les Lakers et Hussle.