Rihanna : "Donald Trump est un malade mental !"

Les artistes américains ne valident pas leur président Donald Trump excepté Kanye West ! Et Rihanna est bien la preuve de la haine profonde que le président inspire à certains de ses compatriotes.

La chanteuse Rihanna, c'est la "boss" : Riri est une référence musicale mais également une référence beauté puisqu'elle a désormais mis la musique de côté pour se concentrer sur sa marque de cosmétique de luxe Fenty Beauty mais aussi sur sa marque de vêtements qui a intégré le prestigieux groupe LVMH. La princesse du hip-hop est débordée puisque, pour faire plaisir à sa grosse "fan base", Rihanna est en train de préparer un nouvel album pour décembre. Avec tous ses projets, elle est officiellement devenue l'artiste féminine la plus riche des US. Et forcément, son statut de businesswoman lui fait faire pas mal d'interviews... Son entrevue avec Vogue a été très intéressant et riche en informations.

Le mercredi 9 octobre, Rihanna a partagé avec le magazine de mode Vogue son mépris pour son président actuel. Elle pense qu'il est complètement fou, dangereux et très manipulateur : "La personne la plus malade mentalement aujourd'hui aux Etats-Unis c'est bien notre président", a-t-elle assénée. Fervente représentante de la communauté noire américaine, la chanteuse accuse Donald Trump d'avoir des problèmes de discrimination lorsqu'il traite de la question raciale. Rihanna explique que le président américain utilise toujours le terme de "troubles psychiques" quand un assaillant blanc de peau tue une personne noire mais lorsque c'est l'inverse qui arrive, il appelle ça du terrorisme. Elle le qualifie même de "raciste" envers les personnes d'origines arabes et les noirs américains.

Rihanna est une personne très tolérante et ouverte sur le monde qui ne comprend pas l'état d'esprit de son président comme beaucoup d'autres artistes américains...

