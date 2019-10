Nipsey Hussle : une autobiographie est en préparation !

Seulement quelques mois après sa tragique disparition, Nispey Hussle va faire l'objet d'une autobiographie !

Le 31 mars dernier, le monde du hip-hop s’est retrouvé en deuil. En plein milieu d’après-midi, aux alentours de 16h00, une accablante nouvelle est relayée dans les médias ; le rap game apprenait la mort de l’une de ses figures phares et fédératrices : Nispey Hussle.

Abattu devant son propre magasin de vêtements à Los Angeles ; sa disparition a eu un véritable impact dans la culture américaine, bercé depuis le début des années 2000 par son rap à la fois sincère et indubitable ! Rappeur & businessman au grand coeur, son authenticité lui a permis de développer une proximité indéniable avec son public et ainsi être le fédérateur de nombreuses communautés minoritaires aux Etats-Unis. Véritable porte-parole des jeunes de banlieues, la mort de Nipsey a été un choc manifeste dans le hood de LA.

Touché par son parcours et sa disparition tragique, l’ancien rédacteur en chef du magazine Vibe, Rob Kenner a projeté d’immortaliser la vie du rappeur de Californie par le biais d’une autobiographie écrite. Intitulé ‘’The Marathon Don’t Stop : The Life and Times of Nispey Hussle’’ ; cet ouvrage reviendra immanquablement sur les moments marquants qui ont forgé sa carrière, mais partagera principalement sa vision peu commune du rap. L’auteur de ce projet a ainsi déclaré au magazine Complex :

''La dernière fois que j’ai parlé avec Nipsey Hussle, il m’a dit: 'Je ne donne pas de bijoux à la maison, je ne dépose pas de sacs d’argent sur les gens, mais je leur en donne pour leur argent.’' Ce livre est ma tentative d’aider à réaliser cette intention. Le marathon ‘’Don’t stop” donnera à Nispey Hussle la place qui lui revient dans l’histoire du hip-hop, de Los Angeles et de l’Amérique. Il comportera des entretiens avec des personnes qui n’ont pas encore parlé, ainsi que des informations sur les forces qui ont façonné Hussle pour en faire l’homme qu’il est devenu…''

Prévu pour le 24 mars 2020, cet autobiographie sera publiée par Atria Books et sera rédigé par Michelle Herrera Mulligan, rédactrice du New York Times. En attendant celui-ci, on vous laisse redécouvrir l’un des plus grand succès de Nipsey Hussle : 'Last Time That I Checc’d' feat YG.