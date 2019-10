50 Cent : troll géant ou rappeur en manque de buzz ?

Pas un jour ne passe sans que le nom de 50 Cent n’apparaisse dans l’actualité du rap game.

50 Cent n’a pas fait un morceau correct depuis des années. Il n’en a pas forcément besoin. Il a été un des visages du rap du début des années 2000 et son succès a été énorme et planétaire. Depuis, le rappeur new-yorkais a su se diversifier. Il est producteur d’une série à succès "Power" et a (re)fait fortune dans la vodka. Malgré tout, son ego de MC continue de le travailler. Et même s’il n’a pas fait un titre potable récemment, il est omniprésent dans le rap game sur lequel il a toujours quelque chose à dire…

A tel point qu’il apparaît quelques fois comme cet oncle un peu saoul en fin de soirée qui répète à l’envie que de son temps, bla, bla, bla… Fifty finalement, il est un peu pareil. Il n’a rien à vendre à part "Power", une série qui fonctionne pourtant très bien sans lui alors il devient acariâtre et donne son avis sur tout et n’importe quoi. Une des seules choses intéressantes qu’il ait dite récemment c’est qu’Eminem était en studio pour travailler sur un nouvel album et qu’il devrait y faire une apparition. Le reste ? Pas grand-chose de bien transcendant…

Tout et son contraire

Alors que l’affaire 6ix9ine battait son plein, Fifty a été omniprésent. Il a d’abord soutenu "Snitch9ine" à tel point qu’une rumeur voulait même qu’il avait proposé les services de ses avocats à la plus grosse balance du game. Finalement, sans doute pour ne pas nager à contre-courant de ses camarades rappeurs qui ont condamné sans équivoque l’attitude de 6ix9ine, il l’a finalement laissé tomber non sans que son sens aiguisé des affaires n’ait flairé le bon coup : il est effectivement en train de produire un documentaire sur la vie de 9ine.

Parmi les autres marottes de 50 Cent, il y a Rick Ross et Ja Rule. Ces dernières semaines, il n’a pas raté une occasion de leur mettre un taquet. Ja Rule tout aussi en manque de buzz lui a répondu. Le Boss concentré sur la promo de "Port of Miami 2" n’a pas même pas daigner levé les yeux… Il a aussi attaqué Lil Nas X et Young Buck sur leur préférence sexuelles, il a clashé le boxeur Floyd Mayweather, Tony Yayo, Kanye West ou encore Common. Seul Dr. Dre a réussi à le ramener sur le chemin du studio, sans résultat pour le moment… Il a également affirmé plusieurs fois que Chris Brown était un plus grand artiste que Michael Jackson. Il en fait tellement que son fils aîné, avec qui l’artiste n’est pas en bons termes, s’en est pris à lui sur les réseaux sociaux.

Du coup, on en revient à notre question de départ. 50 Cent existe-t-il grâce à son activité incessante sur Internet ou cherche-t-il à attirer la lumière sur lui alors qu’il n’a pas un seul titre intéressant à présenter ? Dans les deux cas, il y a un côté un peu pathétique et on préférerait qu’il fasse l’actualité parce qu’il a sorti des morceaux qui l’ont remis au top. Mais peut-être tout cela n’est-il qu’une question de marketing… On a quand même un doute…

Grégory Curot