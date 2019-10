Kevin Durant balance ses 5 rappeurs préférés !

La star de la NBA est revenu notamment sur sa relation avec Drake !

Ce n'est une surprise pour personne, Kevin Durant est un véritable mordu de rap.

Et c'est tout naturellement que le finaliste des derniers plays-off NBA est venu discuter de culture chez nos confrères américains de Hot 97.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que "K.D" sait de quoi il parle ! Dans son classement, Drake, J. Cole et Kendrick Lamar trustent les trois premières places. Une surprise pour Kendrick, alors que ce dernier avait allumé Durant en 2017 dans son morceau "The Heart; pt.4". S'ensuit Thugga, aka Young Thug, et comme tout fan de YT, son classement se referme avec le rappeur Gunna, révélé par the King Slime.

Un autre rappeur a reçu la mention d'honneur de la part du double champion NBA, il s'agit de Jay-Z. D'ailleurs, lorsque Durant en parle, il ne le met pas vraiment dans le concours, qualifiant le rappeur new-yorkais comme étant le GOAT, et que celui-ci méritait une statue, comme ceux des présidents au Mont Rushmore pour son implication dans le rap. Sûrement aussi un coup de com, pour rappel, Jay-Z est son manager depuis 2016.

Il est aussi revenu sur sa relation un peu spéciale avec le rappeur Drake. Ce dernier s'était amusé à se moquer des Golden States Warrios, l'ancienne équipe de "KD7", opposé aux Raptors de Toronto, équipe dont Drake est actionnaire, et certainement, le plus grand fan. Cette opposition avait donné des scènes épiques pendant les Finals, avec un Drizzy plus que chambreur que jamais sur le bord du terrain.

Un bon moyen pour le nouveau franchise player des Nets de Brooklyn de rectifier la vérité : Drake et lui sont en très bons termes et c'est surtout pour le "show" et les fans que 6 God s'amuse à troller les adversaires.

Il déclare d'ailleurs : "Il sait qu'il ne peut pas me dire n'importe quoi dans le basket, car tout peut se retourner contre toi." Un moment sympa et plein de lucidité qui rappelle que le basket est étroitement lié au hip-hop et que les deux millieux se croisent sans cesse.

Hors de cette liste, le basketteur américain a aussi mentioné Freddie Gibbs, le rappeur de l'Indiana étant aussi souvent dans les playlists de K.D.

Un bon moyen de venir passer le temps et de communiquer pour lui, puisqu'il est blessé jusqu'en fin de saison minimum après la rupture de son talon d'Achille, une blessure contractée durant le game 5 des Finals 2019.