Ben-J des Neg'Marrons s'engage auprès des personnes en difficulté

L'acolyte de Jacky au sein des Neg'Marrons rejoint l'institut créé par Brigitte Macron.

Fabien Loubayi a.k.a Ben-J des Neg’Marrons passe de rappeur à membre du comité pédagogique de l’école Live, un institut qui s'occupe d'adultes décrocheurs que préside la femme du président de la République, Brigitte Macron et financer par le groupe LVMH. Le but de cet établissement basé à Clichy-sous-Bois est d’aider 53 "décrocheurs" allant de 25 à 43 ans à trouver un travail et ainsi réussir à se réinsérer.

Ben-J est lié au projet depuis le début de l’année, il s’agit de faire le bilan, calmement, et venir en aide à des gens qui sont dans le besoin grâce à 35 heures d’ateliers par semaine durant 9 mois sur un modèle atypique, très différent du modèle scolaire qui fait débat. Les plus assidus recvront 1000 euros pour les aider encore un peu plus à réussir leur réinsertion.

Pourquoi avoir intégré le rappeur à cette structure ? Grâce à sa connaissance des jeunes en difficulté et à sa maîtrise face à ce genre de problème. D 'autant plus qu'il est aujourd’hui titulaire d’un Master de Sciences-Po en politique et management du développement. Pas mal pour quelqu'un qui avait arrêté les études à l’époque parce qu'il n'y trouvait aucun intérêt. Cependant il veut mettre les choses au clair et se débarrasser de toute étiquette comme il l'explique dans les colonnes du Parisien !

« Evidemment, par mon parcours de vie et musical, j'ai une approche atypique de la formation et de l'éducation. Mais attention : je ne suis pas la caution banlieue de Live. »

Son implication est aussi une façon de pouvoir transmettre son savoir à ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Ben-J le sait, c'est compliqué à partir d'un certain âge de se réinsérer dans la société alors, il veut profiter du savoir qu'il a acquis grâce à son expérience et ses diplômes pour le transmettre à son tour.

« Après 25 ans, on est soumis à des responsabilités parentales, des charges financières importantes, des problèmes d'argent… C'est compliqué de repartir sur les bancs de l'école ! Notre institut veut donner les bons outils aux élèves pour exploiter leurs compétences », développe-t-il encore, se félicitant aussi que la première dame Brigitte Macron « s'implique réellement et impulse les choses, bien au-delà des paillettes ».

Certes, il n’est pas professeur mais il veut faire son job à plein temps !

« Je serai présent régulièrement à Clichy-sous-Bois, pour voir comment se déroule cette expérience. Et je réfléchis à la manière d'intervenir dans la classe, notamment à travers des cours de créativité ».

Ben-J a en tout cas bien retenu la leçon de ses caramarades rappeurs : "le savoir est une arme" et il entend apprendre à d'autres à s'en servir.